В Бишкеке ветеран ВОВ отметил 100-летие

Ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Августовский вчера отметил 100-летие. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

"Поздравил ветерана первый заместитель главы Первомайского района Жээнбек Осмоналиев и в честь 100-летнего юбилея вручил поздравительное письмо от имени акима района и сертификат на материальную помощь, также от администрации торгового центра "VEFA Center" передали денежный презент.

Ж.Осмоналиев пожелал здоровья, выразил огромную благодарность за героические боевые подвиги.

Справка: Анатолий Августовский с 1941-1945 годы проходил военную службу в войсках МВД НКВД. После войны работал начальником отдела материально-технического снабжения Ошского предприятия электрических сетей.

За свои заслуги награжден медалью "За победу над Германией", "За боевые заслуги" и десятками юбилейными медалями.

Ветеран сердечно поблагодарил за поздравления и постоянное внимание муниципалитета".