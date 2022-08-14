Погода
$ 82.20 - 83.20
€ 84.55 - 85.55

В Бишкеке ветеран ВОВ отметил 100-летие

178  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Августовский вчера отметил 100-летие. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

"Поздравил ветерана первый заместитель главы Первомайского района Жээнбек Осмоналиев и в честь 100-летнего юбилея вручил поздравительное письмо от имени акима района и сертификат на материальную помощь, также от администрации торгового центра "VEFA Center" передали денежный презент.

Ж.Осмоналиев пожелал здоровья, выразил огромную благодарность за героические боевые подвиги.

Справка: Анатолий Августовский с 1941-1945 годы проходил военную службу в войсках МВД НКВД. После войны работал начальником отдела материально-технического снабжения Ошского предприятия электрических сетей.

За свои заслуги награжден медалью "За победу над Германией", "За боевые заслуги" и десятками юбилейными медалями.

Ветеран сердечно поблагодарил за поздравления и постоянное внимание муниципалитета".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/421450
Теги:
ВОВ, Бишкек, ветераны
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  