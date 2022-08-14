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Президент подписал закон "О Национальном банке КР"

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Президент Кыргызской Республики подписал конституционный Закон Кыргызской Республики "О Национальном банке Кыргызской Республики". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Конституционный Закон Кыргызской Республики "О Национальном банке Кыргызской Республики" принят Жогорку Кенешем 30 июня 2022 года.

Данный конституционный Закон определяет правовой статус, цель и основные задачи, порядок организации деятельности, функции и полномочия Национального банка Кыргызской Республики.

Законом среди прочего предусматривается:

- увеличение уставного капитала Национального банка Кыргызской Республики за счет обязательных резервов Национального банка;

- возможность предоставления Национальным банком кредитов/займов дочерним и ассоциированным организациям Национального банка;

- во исполнения положений Конституции Кыргызской Республики конкретизируются положения по функциональной, организационной и финансовой независимости Национального банка.


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URL: https://www.vb.kg/421455
Теги:
закон, Нацбанк, Садыр Жапаров
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