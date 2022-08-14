Президент подписал закон "О Национальном банке КР"

Президент Кыргызской Республики подписал конституционный Закон Кыргызской Республики "О Национальном банке Кыргызской Республики". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Конституционный Закон Кыргызской Республики "О Национальном банке Кыргызской Республики" принят Жогорку Кенешем 30 июня 2022 года.
Данный конституционный Закон определяет правовой статус, цель и основные задачи, порядок организации деятельности, функции и полномочия Национального банка Кыргызской Республики.
Законом среди прочего предусматривается:
- увеличение уставного капитала Национального банка Кыргызской Республики за счет обязательных резервов Национального банка;
- возможность предоставления Национальным банком кредитов/займов дочерним и ассоциированным организациям Национального банка;
- во исполнения положений Конституции Кыргызской Республики конкретизируются положения по функциональной, организационной и финансовой независимости Национального банка.