Сотрудники Ленинского УВД задержали подозреваемого в краже телефонов

Оперативниками УВД Ленинского района Бишкека задержан подозреваемый в совершении кражи мобильного телефона, сообщает пресс-служба УВД.

По данным пресс-службы, 1 августа 2022 года в УВД Ленинского района Бишкека с письменным заявлением обратилась жительница столицы Г.И. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые проникнув во внутрь частного дома, расположенного в жилмассиве "Арча-Бешик", тайно похитили мобильные телефоны марки "Poco X3 Pro" и "Redmi Note 10 S".

"Тем самым причинив значительный материальный ущерб на общую сумму 45 000 сомов.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Ленинского района Бишкека и возбуждено уголовное дело по статье 205 ч.3 п.4 (кража) УК Кыргызской Республики.

9 августа 2022 года, в ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий, оперативниками уголовного розыска второго отдела городской милиции УВД Ленинского района был установлен и задержан подозреваемый Ж.К. 2002 года рождения, который был доставлен в следственную службу, где в порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

В настоящее время продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия по установлению возможной причастности подозреваемого лица к совершению другим фактам аналогичных преступлений".