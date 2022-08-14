Погода
$ 82.20 - 83.20
€ 84.55 - 85.55

Сотрудники Ленинского УВД задержали подозреваемого в краже телефонов

423  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Оперативниками УВД Ленинского района Бишкека задержан подозреваемый в совершении кражи мобильного телефона, сообщает пресс-служба УВД.

По данным пресс-службы, 1 августа 2022 года в УВД Ленинского района Бишкека с письменным заявлением обратилась жительница столицы Г.И. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые проникнув во внутрь частного дома, расположенного в жилмассиве "Арча-Бешик", тайно похитили мобильные телефоны марки "Poco X3 Pro" и "Redmi Note 10 S".

"Тем самым причинив значительный материальный ущерб на общую сумму 45 000 сомов.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Ленинского района Бишкека и возбуждено уголовное дело по статье 205 ч.3 п.4 (кража) УК Кыргызской Республики.

9 августа 2022 года, в ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий, оперативниками уголовного розыска второго отдела городской милиции УВД Ленинского района был установлен и задержан подозреваемый Ж.К. 2002 года рождения, который был доставлен в следственную службу, где в порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

В настоящее время продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия по установлению возможной причастности подозреваемого лица к совершению другим фактам аналогичных преступлений".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/421456
Теги:
кража, Ленинский район, УВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  