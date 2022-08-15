В Кыргызстане увеличивается количество больных, нуждающихся в гемодиализе

В базе данных Фонда обязательного медицинского страхования состоит 2 тысячи 69 пациентов с хронической почечной недостаточностью пятой стадии, получающих бюджетный диализ. Но их число с каждым днем растет. Только с начала этого года больных с этим тяжелым диагнозом стало больше на триста с лишним человек.

Но благодаря государственно–частному партнерству обеспеченность диализными мощностями сейчас в Кыргызстане неплохая. Диализные центры есть во всех регионах, их сеть покрывает практически всю территорию страны. Тридцать восемь организаций здравоохранения, в том числе тридцать пять частных медицинских центров и три государственные организации, предоставили за полгода более 136 тысяч сеансов гемодиализа пациентам с хронической почечной недостаточностью. За тот же период прошлого года было проведено 118,5 тысячи жизненно важных процедур.

По словам профессора Акылбека Усупбаева, существует концепция хронических неинфекционных болезней–убийц, которые представляют основную проблему для человечества - сахарный диабет, сердечно–сосудистые заболевания, онкология и пульмонология. На совместном заседании ООН и ВОЗ хроническую болезнь почек признали пятым кандидатом с очень высоким уровнем смертности. А в Кыргызстане заболевания почек считаются, можно сказать, краевой патологией.

В группе риска - диабетики, гипертоники, люди с избыточным весом, метаболическим синдромом, пожилые. А также те, кто принимает большое количество лекарств, особенно анальгетиков. Некоторые едят их килограммами, а эти препараты очень опасны для почек. Многие желающие похудеть подсаживаются на диуретики, а это токсичные для почек препараты.

И как бы банально ни звучало, но именно образ жизни человека зачастую приводит к болезням, в том числе почек. Но он может и предотвращать их. В частности, как отметил Акылбек Усупбаев, надо снизить потребление соли, изменить структуру питания (меньше жиров, быстрых углеводов, сахара) и быть физически активным. Эти меры снижают риск развития артериальной гипертонии, сахарного диабета и, как следствие, риск вовлечения в болезненный процесс почек. И, конечно, хотя бы раз год делать УЗИ, чтобы не создавать себе сложных проблем. Да и для государства, если принять во внимание все прямые и косвенные затраты, сопряженные с хроническими болезнями почек (лечение, оплата инвалидности, гемодиализ, лекарства, ранняя смертность), они дорого обходятся. Есть опасения, что при таком росте больных с хронической почечной недостаточностью бюджетных диализных центров может и не хватить.

- В сектор по мониторингу заместительной почечной терапии ФОМС практически ежедневно поступают документы от пациентов со всей республики, в том числе по электронной почте, о переводе их на бюджетный гемодиализ. В среднем комиссия рассматривает не менее 15 заявлений еженедельно, а бывает и больше, - сказала его заведующая Айнур Мамашова. По ее словам, необходимые документы для перевода на бюджетный программный гемодиализ принимаются в Фонде ОМС ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных, их можно отправить на электронную почту (mail@foms.kg/foms.foms@mail.ru). Можно позвонить по тел.

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