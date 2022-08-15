Погода
$ 82.00 - 83.00
€ 84.55 - 85.55

Фонд "Добрые руки" вновь знакомит кыргызстанцев со своими питомцами

110  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представляем вашему вниманию пушистых подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные люди. Знакомьтесь с нашими четвероногими кандидатами на усыновление!

Славные девчата

Фонд помощи животным и vb.kg ищут дом и заботливых хозяев для двух котят. Это девочки. Нашим красавицам по два с половиной месяца. Кошечки здоровые, чистенькие, от блох и глистов обработанные. По характеру активные, жизнерадостные и игривые. Новым хозяевам котят привезут представители фонда. Телефон для справок: 0(709)784-537.

Похож на овчарку и лает басом

Пристраивается отличный кобель. В хорошие руки отдают пса, которого вы можете видеть на фото ниже. Этому крупному кобелю сейчас около 6-7 месяцев. Размером он с овчарку и внешне очень похож на собак этой породы. Пес здоров, обработан от внешних и внутренних паразитов, привит. Кстати, лает басом. На новое место жительства подопечного фонда привезут. Обращайтесь по следующему номеру: 0(709)784-537.

Покладистая блондинка

"Добрые руки" ищут дом для вот такой симпатичной собачки. Животному шесть месяцев. Собака здоровая, обработанная от паразитов, привитая и уже стерилизованная (гулять и рожать щенков не будет). По характеру это доброе и послушное создание, хорошая охранница. Будущему хозяину ее привезут представители фонда. Если собачка вам понравилась, набирайте: 0(709)784-537.

Может стать вам верной подругой

Фонд помощи животным и vb.kg просят вас обратить внимание и на эту собаку. Ей шесть месяцев. Наша "девочка" здорова, обработана от паразитов, привита и уже стерилизована (гулять и рожать щенков не будет). Нужна вам хорошая охранница? Тогда наша кандидатка на усыновление может вам подойти. Будущему хозяину потребуется немного терпения, чтобы животное смогло привыкнуть к новому месту. Привезут собачку представители фонда "Добрые руки". Телефон для связи: 0(709)784-537.

Маленькая и смешная

Вам может понравиться и этот милый щенок. Красавице три месяца. Собачка маленькая и смешная. Животное здоровое, привитое. Стерилизацию в возрасте семи месяцев фонд гарантирует взять на себя. Понравилась вам наша подопечная? Хотите узнать ее получше? Следующий телефон для вас: 0(709)784-537.

Пристраивается отличный песик

В надежные руки отдают очень красивого щенка. Перед вами мальчик. Щенку два месяца. Песик здоровый, чистенький, обработанный от блох и глистов. Все необходимые ему прививки будут сделаны. Можно взять этого прекрасного песика в квартиру или в частный дом. Новым владельцам животное привезут. Звоните: 0(772)178-615.

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg.

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и о том, как и чем еще им можно помочь, читайте в группах фонда "Добрые руки" в социальных сетях "Одноклассники", Facebook и Instagram.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/421466
Теги:
благотворительность, кошки, собаки, Бишкек, животные
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  