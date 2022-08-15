Фонд "Добрые руки" вновь знакомит кыргызстанцев со своими питомцами

"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представляем вашему вниманию пушистых подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные люди. Знакомьтесь с нашими четвероногими кандидатами на усыновление!

Славные девчата

Фонд помощи животным и vb.kg ищут дом и заботливых хозяев для двух котят. Это девочки. Нашим красавицам по два с половиной месяца. Кошечки здоровые, чистенькие, от блох и глистов обработанные. По характеру активные, жизнерадостные и игривые. Новым хозяевам котят привезут представители фонда. Телефон для справок: 0(709)784-537.

Похож на овчарку и лает басом

Пристраивается отличный кобель. В хорошие руки отдают пса, которого вы можете видеть на фото ниже. Этому крупному кобелю сейчас около 6-7 месяцев. Размером он с овчарку и внешне очень похож на собак этой породы. Пес здоров, обработан от внешних и внутренних паразитов, привит. Кстати, лает басом. На новое место жительства подопечного фонда привезут. Обращайтесь по следующему номеру: 0(709)784-537.

Покладистая блондинка

"Добрые руки" ищут дом для вот такой симпатичной собачки. Животному шесть месяцев. Собака здоровая, обработанная от паразитов, привитая и уже стерилизованная (гулять и рожать щенков не будет). По характеру это доброе и послушное создание, хорошая охранница. Будущему хозяину ее привезут представители фонда. Если собачка вам понравилась, набирайте: 0(709)784-537.

Может стать вам верной подругой

Фонд помощи животным и vb.kg просят вас обратить внимание и на эту собаку. Ей шесть месяцев. Наша "девочка" здорова, обработана от паразитов, привита и уже стерилизована (гулять и рожать щенков не будет). Нужна вам хорошая охранница? Тогда наша кандидатка на усыновление может вам подойти. Будущему хозяину потребуется немного терпения, чтобы животное смогло привыкнуть к новому месту. Привезут собачку представители фонда "Добрые руки". Телефон для связи: 0(709)784-537.

Маленькая и смешная

Вам может понравиться и этот милый щенок. Красавице три месяца. Собачка маленькая и смешная. Животное здоровое, привитое. Стерилизацию в возрасте семи месяцев фонд гарантирует взять на себя. Понравилась вам наша подопечная? Хотите узнать ее получше? Следующий телефон для вас: 0(709)784-537.

Пристраивается отличный песик

В надежные руки отдают очень красивого щенка. Перед вами мальчик. Щенку два месяца. Песик здоровый, чистенький, обработанный от блох и глистов. Все необходимые ему прививки будут сделаны. Можно взять этого прекрасного песика в квартиру или в частный дом. Новым владельцам животное привезут. Звоните: 0(772)178-615.

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg.

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и о том, как и чем еще им можно помочь, читайте в группах фонда "Добрые руки" в социальных сетях "Одноклассники", Facebook и Instagram.