Солист Михайловского театра 19 августа даст мастер-класс в Бишкеке

19 августа в Бишкекском хореографическом училище имени Чолпонбека Базарбаева мастер-класс даст лауреат международных конкурсов, солист Санкт‑Петербургского государственного академического театра оперы и балета имени М.П.Мусоргского - Михайловского театра и Новосибирского государственного академического театра оперы и балета Эрнест Латыпов.

Мастер-класс организован для студентов классического отделения с целью повышения их академического исполнительского мастерства. На встречу с гостем из России приглашаются также артисты балета и педагоги (хореографы ансамблей танцев и балетных студий). Начнется мастер-класс в 11 часов.

Справка "ВБ"

Эрнест Латыпов родился в Бишкеке. В 2012 году окончил Академию русского балета имени А.Я. Вагановой.

С 2012 по 2017 годы числился в труппе Мариинского театра. Исполнял партии в балетах "Жизель", "Сильфида", "Баядерка", "Лебединое озеро", "Раймонда", "Дон Кихот", "Корсар"; балетах Михаила Фокина "Видение розы", "Шехеразада", "Карнавал"; "Бахчисарайский фонтан", "Щелкунчик", "Ромео и Джульетта"; балетах Леонида Якобсона "Спартак", "Шурале"; балетах Джорджа Баланчина "Фортепианный концерт № 2", "Драгоценности", "Сон в летнюю ночь", "Симфония до мажор"; балете Фредерика Аштона "Сильвия"; балете Юрия Григоровича "Легенда о любви"; балетах Алексея Ратманского "Конёк-Горбунок, "Золушка"; "Инфра", "Щелкунчик" и других.

С февраля 2018 года Эрнест Латыпов - первый солист балета Михайловского театра.