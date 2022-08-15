Погода
$ 82.00 - 83.00
€ 84.55 - 85.55

Жекшеналиева задержали за выступление против разработки "Жетим-Тоо"

82  0
- Бермет Таалайбекова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Администратор страницы "Полит Узник" Ирис Джекшеналиев был доставлен в МВД и задержан на 48 часов. Данная информация об этом была опубликована в социальной сети Facebook.

Сам Джекшеналиев, предполагает, что его задержание связано с последним заявлением президента, в котором глава государства призвал правоохранительные органы выяснить, кто распространяет ложную информацию о месторождении "Жетим-Тоо".

В МВД же пояснили СМИ, что "допрос Ырыса Жекшеналиева связан с публикациями на странице "Полит Узник" в Facebook, где путем представления недостоверной информации намеренно распространяется дезинформация с целью обмана общественности. Ырыс Жекшеналиев является администратором страницы "Полит Узник" в социальных сетях".

"В последнее время снова возникают различные споры вокруг разработки месторождения Жетим-Тоо в Нарынской области. Отдельные лица призывают выступить против разработки месторождения, активно распространяя в социальных сетях различную информацию.

Однако, некоторые публикации на странице "Полит Узник" настораживают, поскольку распространяются противоречивые, неверные сведения.

Просматривается заинтересованность некоторых активистов и других лиц в распространении ложной и недостоверной информации, и попытка осознанного манипулирования общественным мнением с целью дестабилизации ситуацию вокруг месторождения Жетим-Тоо.

В настоящее время Следственной службой МВД на основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по статье 278 "Массовые беспорядки" ч.3. УК КР "Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами". В рамках уголовного дела осуществляются необходимые следственно-оперативные мероприятия.

Гражданин Ырыс Жекшеналиев задержан на 48 часов и водворен в ИВС".

Напомним, ранее глава государства Садыр Жапаров прокомментировал ситуацию вокруг месторождения "Жетим-Тоо". Он заявил, что рудник не будет отдан никому, и поручил правоохранительным органам принять меры против тех, кто распространяет ложную информацию.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/421470
Теги:
задержание, Нарынская область, месторождение, МВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  