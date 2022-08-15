Жекшеналиева задержали за выступление против разработки "Жетим-Тоо"

Администратор страницы "Полит Узник" Ирис Джекшеналиев был доставлен в МВД и задержан на 48 часов. Данная информация об этом была опубликована в социальной сети Facebook.

Сам Джекшеналиев, предполагает, что его задержание связано с последним заявлением президента, в котором глава государства призвал правоохранительные органы выяснить, кто распространяет ложную информацию о месторождении "Жетим-Тоо".

В МВД же пояснили СМИ, что "допрос Ырыса Жекшеналиева связан с публикациями на странице "Полит Узник" в Facebook, где путем представления недостоверной информации намеренно распространяется дезинформация с целью обмана общественности. Ырыс Жекшеналиев является администратором страницы "Полит Узник" в социальных сетях".

"В последнее время снова возникают различные споры вокруг разработки месторождения Жетим-Тоо в Нарынской области. Отдельные лица призывают выступить против разработки месторождения, активно распространяя в социальных сетях различную информацию.

Однако, некоторые публикации на странице "Полит Узник" настораживают, поскольку распространяются противоречивые, неверные сведения.

Просматривается заинтересованность некоторых активистов и других лиц в распространении ложной и недостоверной информации, и попытка осознанного манипулирования общественным мнением с целью дестабилизации ситуацию вокруг месторождения Жетим-Тоо.

В настоящее время Следственной службой МВД на основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по статье 278 "Массовые беспорядки" ч.3. УК КР "Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами". В рамках уголовного дела осуществляются необходимые следственно-оперативные мероприятия.

Гражданин Ырыс Жекшеналиев задержан на 48 часов и водворен в ИВС".

Напомним, ранее глава государства Садыр Жапаров прокомментировал ситуацию вокруг месторождения "Жетим-Тоо". Он заявил, что рудник не будет отдан никому, и поручил правоохранительным органам принять меры против тех, кто распространяет ложную информацию.