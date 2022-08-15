16,17 августа отключат питьевую воду на отдельных участках столицы

Пресс-служба мэрии Бишкека сообщает, что производственно-эксплуатационное управление "Бишкекводоканал" продолжает работы по своей линии.

В связи с переподключением жилого дома №83 по улице Жукеева-Пудовкина необходимо отключение насосной станции дома №47 в 8 микрорайоне.

16 августа подача питьевой воды будет прекращена с 10 до 18 часов вечера.

Жилые дома, попадающие под отключение: 8 микрорайон, №45, №46, №47, №45/1, №46/1, №46/4; улица Токомбаева, №45/2.

17 августа с 10 до 17 часов вечера в связи с подключением новой водопроводной линии по улице Кумарыкской будет прекращена подача питьевой воды в жилые дома, школы, детские сады, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности.

Район отключения, ограниченный улицами: проспект Дэн Сяопина – улица Трудовая - улица Пишпекская - улица Кенсуйская.

ПЭУ "Бишкекводоканал" приносит извинения за причиненные неудобства и рекомендует населению, организациям запастись питьевой водой.