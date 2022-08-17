Представители СИН в Анкаре ознакомятся с пенитенциарной системы Турции

Представители Службы исполнения наказаний во главе с председателем СИН, генерал-майором в/с Аскатом Эгембердиевым, прибыли в Анкару с целью ознакомления с деятельностью пенитенциарной системы Турции и обмена опытом.

И это не первый визит: СИН и Генеральная дирекция по наказаниям и тюрьмам Турции уже на протяжении многих лет сотрудничают по различным направлениям.

Основная задача - освоение опыта партнеров по вопросам организации производственной деятельности в учреждениях УИС. Принимающая сторона обладает передовой практикой в сфере использования труда осужденных, производства различных товаров в промышленных масштабах, а также господдержки для продвижения такой продукции на международный рынок.

Уже состоялась встреча главы СИН Аската Эгембердиева и заместителя министра юстиции Турции господина Акын Гюрлек. Стороны обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия пенитенциарных служб двух стран.

Также состоялась встреча с руководителем Органа по развитию производства учреждений, исполняющих наказание, и следственных изоляторов Министерства юстиции ТР господином Ихсан Ёзгюр Четин. По результатам переговоров подписан Меморандум о сотрудничестве в области производственной деятельности между СИН и вышеуказанным Органом.

Аскат Раимжанович проинформировал коллег о проводимых мероприятиях в рамках судебно-правовой реформы в КР, отметив, что меры по развитию производства на базе исправительных учреждений отвечают целям и задачам реформ.

Также кыргызская делегация посетила комплекс исправительных учреждений, расположенных в районе Синджан в Анкаре, ознакомилась с деятельностью колоний-поселений по исправлению и воспитанию осужденных, с опытом работы по их профессиональному обучению, а также с деятельностью производственных объектов.

В свою очередь турецкие партнеры тоже выразили свою заинтересованность в наращивании двустороннего сотрудничества, и готовность передачи передового опыта и оказания разносторонней поддержки.