Кинокластер "Иссык-Куль - озеро мира" впервые пройдет с 18 по 21 августа

Кинокластер "Иссык-Куль - озеро мира" впервые пройдет в Кыргызстане с 18 по 21 августа. Об этом сообщает Национальная киностудия "Кыргызфильм" имени Толомуша Океева.

Данный проект нового формата организован Союзом кинематографистов России, Союзом кинематографистов Кыргызстана и Центрально-азиатской академией кинематографических искусств "Ак илбирс".

Кинокластер проводится при поддержке кабинета министров Кыргызской Республики, руководства Иссык-Кульской области и Национальной киностудии "Кыргызфильм".

В рамках кинокластера планируется провести круглый стол на тему "Современная киноиндустрия Евразии через призму государственных, общественных и частных институций: сотрудничество, тренды, проблематика", презентации проектов кыргызских кинематографистов; посещение локаций и знакомство с инфраструктурой Иссык-Кульской области, кинопоказы, подписание соглашений о сотрудничестве. Также будет запущена интернет-платформа, на которой в будущем смогут проходить онлайн-мероприятия кинокластера.

Идея проекта родилась на полях Евразийского экономического форума (прошел в Бишкеке в мае), когда представители киноиндустрии России и Кыргызстана решили объединить свои усилия и сделать шаг для восстановления плодотворных профессиональных и творческих связей между кинематографистами наших стран, тем самым декларируя и поддерживая курс на глобальную интеграцию в рамках евразийского пространства.

Кинокластер - ежегодный мультимедийный проект, полезный для максимально широкого круга специалистов киноиндустрии. Он способствует углублению интеграционных процессов в сфере киноиндустрии на евразийском пространстве. Кинокластер - это комплекс деловых и творческих мероприятий (в оффлайн и онлайн пространстве), направленных на обмен опытом и знаниями, на стимулирование копродукции, развитие совместных проектов в области кинематографии.

Каждый год у кинокластера будет ключевая тематика (или набор тем), в соответствии с которой и сформируется состав участников. Первый кинокластер посвящен копродукции, кинокомиссиям, взаимодействию кинематографистов с государственными и общественными структурами, развитию онлайн-кинотеатров.

В нынешнем году участниками события с российской стороны станут первый заместитель председателя Союза кинематографистов России Лариса Солоницына, генеральный директор "МОСКИНО" Наталья Мокрицкая, режиссер Сергей Мокрицкий, президент Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России Филипп Кудряшов, продюсер Елена Гликман, продюсер Альберт Рябышев, главный редактор IVI Originals, сценарист, продюсер Анна Крейчман.