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Сотрудники Генконсульства посетили граждан КР, находящихся в СИЗО-1 ГУФСИН

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- Жан Алиев
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Сотрудники Генконсульства посетили граждан Кыргызстана, находящихся в СИЗО-1 ГУФСИН России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел КР.

12 августа сотрудники Генерального консульства КР в Екатеринбурге посетили СИЗО №1 ГУФСИН России в Челябинске и провели встречи с гражданами нашей страны, содержащимися в данном учреждении.

В целях оказания консульско-правовой помощи сотрудники Генконсульства провели индивидуальные беседы с каждым гражданином Кыргызстана, ответили и дали разъяснения на интересующие их вопросы.

В СИЗО №1 ГУФСИН России содержатся 17 граждан Кыргызстана. Также кыргызские дипломаты провели отдельную встречу с начальником СИЗО №1, обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия между консульским учреждением и следственным изолятором, ознакомились с условиями содержания задержанных граждан.

Генконсульство продолжит работу по посещению кыргызстанцев, находящихся в исправительных учреждениях, следственных изоляторах и центрах временного содержания на территории обслуживаемого консульского округа в целях оказания правовой и консультативной помощи.


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URL: https://www.vb.kg/421477
Теги:
МИД, СИЗО, Россия, Кыргызстан
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