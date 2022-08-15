Сотрудники Генконсульства посетили граждан КР, находящихся в СИЗО-1 ГУФСИН

Сотрудники Генконсульства посетили граждан Кыргызстана, находящихся в СИЗО-1 ГУФСИН России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел КР.

12 августа сотрудники Генерального консульства КР в Екатеринбурге посетили СИЗО №1 ГУФСИН России в Челябинске и провели встречи с гражданами нашей страны, содержащимися в данном учреждении.

В целях оказания консульско-правовой помощи сотрудники Генконсульства провели индивидуальные беседы с каждым гражданином Кыргызстана, ответили и дали разъяснения на интересующие их вопросы.

В СИЗО №1 ГУФСИН России содержатся 17 граждан Кыргызстана. Также кыргызские дипломаты провели отдельную встречу с начальником СИЗО №1, обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия между консульским учреждением и следственным изолятором, ознакомились с условиями содержания задержанных граждан.

Генконсульство продолжит работу по посещению кыргызстанцев, находящихся в исправительных учреждениях, следственных изоляторах и центрах временного содержания на территории обслуживаемого консульского округа в целях оказания правовой и консультативной помощи.