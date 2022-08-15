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Пограничники предотвратили незаконный перегон лошадей через границу

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- Жан Алиев
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Управление информации и коммуникаций ПС ГКНБ КР сообщает, что пограничники ПС ГКНБ продолжают мероприятия, направленные на пресечение незаконного перегона/провоза скота через государственную границу.

13 августа в местности Жетиген Аксыйского района Джалал-Абадской области пограничники Ала-Букинского пограничного отряда задержали гражданина Кыргызстана А.Э., 1993 года рождения, который пытался нелегально перегнать 7 лошадей из Кыргызстана в Узбекистан.

Позже в местности Чаласарт Аксыйского района пограничный наряд ПС ГКНБ задержал жителя села Жаны-Айыл Н.У., 1983 года рождения, который также пытался перегнать из Кыргызстана в Узбекистан 7 голов крупного рогатого скота.

14 августа пограничники управления ПС ГКНБ по Таласской области в местности Өгүз-Ашуу задержали грузовую автомашину DAF под управлением гражданина Кыргызсктана Т.Т., 1978 года рождения, в машине которого было обнаружено 14 голов крупного рогатого скота.

По предварительным данным, стоимость задержанных лошадей и крупного рогатого скота составила более 1 миллиона сомов.

Во всех случаях после оформления соответствующих документов задержанные граждане, лошади и крупный рогатый скот были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.


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URL: https://www.vb.kg/421482
Теги:
ГКНБ, граница, Джалал-Абадская область, Таласская область, Кыргызстан
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