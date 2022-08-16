В России упала добыча нефти

Добыча нефти и конденсата в России в первые недели августа упала на 3 процента относительно июля, до 1,428 миллиона тонн в сутки, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. Однако крупные нефтяники сохраняют производство на стабильном уровне из-за обязательств по сделке ОПЕК+ - общему снижению поспособствовали результаты небольших игроков, а также структуры "Газпрома".

Большинству крупных вертикально интегрированных нефтекомпаний (ВИНК) удается сохранять объем добычи даже в условиях ограничения экспорта. В частности, ЛУКОЙЛ и "Сургутнефтегаза" стабильно производят по 220 и 162 тысячи тонн в сутки соответственно. "Роснефть" (без учета данных ее "дочки" "Башнефти") в августе уменьшила добычу всего на 0,5 процента, до 464 тысяч тонн в сутки. "Газпром нефть", в свою очередь, падает вместе с рынком - на 3 процента, до 108 тысяч тонн в сутки.

Менее крупные участники рынка теряют позиции гораздо стремительнее - 90 процентов падения добычи в России пришлось на остальных недропользователей. Среди самых крупных из них - "Нефтиса" и Иркутская нефтяная компания, а также "Газпром", у которого сократилась добыча нефти и конденсата.

"Газпром" неуклонно снижает добычу конденсата в последние месяцы из-за падения производства газа, а в августе показатели по конденсату могли пострадать еще сильнее из-за снижения экспорта в Европу и уменьшения темпов закачки в российские подземных хранилищ газа (ПХГ). Суточная добыча конденсата остальных недропользователей снизилась на 15 процентов, до 208 тысяч тонн.

Источник: lenta.ru