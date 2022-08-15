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Прекращены поиски 4-летней Аиши, утонувшей на Иссык-Куле 18 июля

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- Айжан Мамбеталиева
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Поиски четырехлетней Аиши Мурдиновой, утонувшей 18 июля на Иссык-Куле, прекращены.

В МЧС отмечают, что решение о прекращении поиска принято на основании положения о спасательно-поисковых мерах. В документе прописан 20-дневный срок поисков утонувших. Поиски девочки длились 24 дня, но, к сожалению, найти ее не удалось. в ведомстве отмечают, что поиски проводились с 5 до 21 часов. Водолазы погружались на глубину более 20 метров, было привлечено большое количество спасательных групп, поиски проводились на поверхности, глубине и побережье озера, но результатов это не дало.


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URL: https://www.vb.kg/421490
Теги:
МЧС, Кыргызстан
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