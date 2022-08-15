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Нацстатком: Численность молодежи в Кыргызстане сокращается

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- Канат Кожоев
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Сегодня молодые люди в возрасте от 14 до 28 лет составляют 1 миллион 593 тысяч человек или 24 процента от общей численности населения Кыргызстана. При этом, наиболее высокий удельный вес молодежи отмечен в Нарынской, Таласской и Ошской областях, наиболее низкий – в городах Ош и Бишкек, говорится в сообщении Национального статистического комитета.

В Нацстаткоме отмечают, что на фоне увеличения общей численности населения в последнее десятилетие отмечается устойчивая тенденция снижения доли молодежи, что обусловлено сокращением рождаемости в конце 1990-х годов. За последнее десятилетие ее численность в республике уменьшилась с 30 процентов в 2013 году до 24 процентов – в 2022 году. Вместе с тем, в городах Чолпон-Ата, Узген и Токмок наблюдается значительное увеличение численности молодежи, в то время как, в городах Джалал-Абад, Бишкек, Майлуу-Суу и Ош она снизилась.

По результатам интегрированного выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств и рабочей силы, отмечено понижение уровня экономической активности молодежи (15-28 лет) с 49 процентов в 2017 году до 47 процентов в 2021 году.

По данным обследования, в последние годы уровень безработицы среди молодежи снизился с 12 процентов в 2017 году до 9 процентов в 2021 году.

Значительная часть молодых людей переезжает в другие страны на постоянное место жительства в поисках работы, при этом большинство из них мигрирует в пределах региона СНГ (в основном, в Россию и Казахстан). В целом почти четверть мигрантов составляют молодые люди в возрасте 14-28 лет.


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URL: https://www.vb.kg/421492
Теги:
молодежь, Кыргызстан, Нацстатком
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