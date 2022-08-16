ЦИК опубликовал список избирателей Майданского айылного кенеша

Предварительные списки избирателей, составлены на основе данных Министерства цифрового развития Кыргызской Республики (уполномоченный государственный орган в части регистрации населения, далее – МЦР КР) и размещены на государственном портале избирателей "Тизме".

Списки избирателей будут распечатаны и вывешены на 5 избирательных участках до 20 августа 2022 года.

Актуализация и уточнение списка избирателей в период выборов проводится ежедневно, по обращению избирателей и во взаимодействии с Минцифрового развития.

ЦИК просит избирателей в период с 20 августа по 23 сентября 2022 года (включительно) уточнить себя в списке избирателей:

позвонив по коротким номерам 1255 или 119; на избирательном участке с 10 августа 2022 года; на сайте "tizme.gov.kg."; либо отправив СМС на короткий номер 119 с указанием своего ПИН - персонального идентификационного номера в паспорте, Вы получите номер и адрес Вашего избирательного участка (Отправка СМС-сообщения и звонки бесплатны).

В случае обнаружения любой ошибки или неточности, а также отсутствия в списке избирателей, Вы вправе до 23 сентября 2022 года (включительно) обратиться в соответствующую участковую избирательную комиссию с заявлением об уточнении данных в списке избирателей, с приложением к нему копии паспорта гражданина Кыргызской Республики. При этом избиратель проходит биометрическую идентификацию.

Заявление можно также подать в электронном формате, через сервис "Кабинет избирателя" на сайте "tizme.gov.kg.", с прохождением авторизации в установленном законодательством порядке.

Граждане, не прошедшие биометрическую регистрацию, могут пройти данную процедуру и актуализировать свои паспортные данные в Центрах обслуживания населения (ЦОНы).

СПРАВКА

Согласно выборного законодательства КР - в список избирателей включаются все граждане КР, обладающие на день голосования активным избирательным правом, являющиеся членами местного сообщества и прошедшие биометрическую регистрацию в соответствии с законодательством КР. Членство избирателя в местном сообществе определяется отметкой о регистрации места жительства в паспорте гражданина.

(абз.41 ст.2; ч.1 ст.12 Закона Кыргызской Республики "О выборах депутатов Местных Кенешей Кыргызской Республики").

Количество избирателей в предварительных списках по Майданскому айылному кенешу составляет 8 082 избирателей,

Контрольные списки избирателей на выборах депутатов Майданского айылного кенеша, назначенные на 9 октября 2022 года, будут вывешены на избирательных участках до 9 сентября 2022 года.

Окончательные списки избирателей, будут вывешены на избирательных участках до 6 октября 2022 года.