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Новый фронт в "мягком подбрюшье"

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- Светлана Лаптева
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В Душанбе начались и до 20 августа будут проходить командно-штабные учения "Региональное сотрудничество – 22", в которых принимают участие военнослужащие из США, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Монголии, Пакистана и Узбекистана. Помимо этого, подразделения Пентагона и ВС Таджикистана проведут совместные двусторонние полевые маневры в учебном центре Фахрабад.

В посольстве США в Таджикистане дали понять, что прошлогодний поспешный и скандальный вывод американских войск из Афганистана вовсе не означает, что Вашингтон оставляет регион. Более того демонстрируется, что Пентагон всегда готов и будет поддерживать своих стратегических партнёров в Центральной Азии, в которые Госдеп записал уже давно, в первую очередь, Казахстан и Узбекистан.

На место проведения учений заранее приехали офицеры Центрального командования Пентагона, а также несколько подразделений военнослужащих с боевой техникой, БТР и ударными вертолётами. При этом сама военная фаза, по сообщению американского посольства в РТ, продлится в течение пяти дней с участием данных частей и летательных аппаратов.

Сами американцы называют проходящие манёвры "крупнейшими военными учениями США с участием стран Центральной и Южной Азии".

Очевидно, стремление Вашингтона, несмотря на имиджевые потери прошлого года, нарастить своё военно-политическое присутствие в регионе, рассчитывая на лояльность правящих элит пяти бывших советских среднеазиатских республик. В свою очередь это ещё и демарш по отношению как к самим талибам в соседнем Афганистане, так как учения во многом направлены были против них, так и по отношению к России и Китаю.

! В Белом Доме этим как бы говорят, что борьба за влияние и доминирование в Центральной Азии вовсе не закончилась, и Соединённые Штаты вполне способны устроить новый фронт в "мягком подбрюшье" Москвы и Пекина.

Параллельно этому происходит и прощупывание руководства стран Центральной Азии на предмет их возможного отрыва от блока с РФ и КНР, тем более, что тот же Таджикистан, Казахстан и Киргизия являются членами ОДКБ. То есть учения и манёвры являются лишь частью общего плана по постепенному втягиванию армий и ВПК республик региона в орбиту НАТО. Тем более, что работа в этом направлении велась ещё с 90-х годов.

Собственно, подобные учения вовсе не неожиданность, так как на разном уровне военные Казахстана и других стран региона принимали участие в совместных манёврах "Степной орёл", "Жардем" и "Баланс-Каяк" вместе с подразделениями США, Великобритании, Турции и других стран НАТО. До начала Covid-19 в мире эти же командно-штабные учения "Региональное сотрудничество" проводились с 2004-го каждый год поочерёдно в каждой из перечисленных стран, а один раз даже и на территории Америки.

Поэтому это вовсе не новость, а возобновление прежней позорной практики, которая на фоне спецоперации на Украине и американских провокаций на Тайване становится ещё более нетерпимой и по своему характеру двурушнической. При этом она реализуется в рамках подписанных соглашений о военном сотрудничестве между республиками ЦА и США. Эти договоры предполагают не только манёвры, но и наличие постоянных "учебных центров" Пентагона, завуалированных баз и инструментов по постепенному вовлечению вооруженных сил в объятия Североатлантического Альянса.

Особенно в этом преуспел член ОДКБ – Казахстан. Там ещё с 2008 года в Караганде действует Казахстанский учебный центр специальной программы НАТО "Партнёрство ради мира" (КАЗЦЕНТ). Это единственный дипломированный центр, обучающий военнослужащих стран Центральной Азии по стандартам НАТО.

В РК есть и курс подготовки при кадетском корпусе МО, на котором преподают инструкторы Академии сержант-майоров Сухопутных войск ВС США. Затем – Центр для обучения пограничников стран Центральной Азии при Академия пограничной службы КНБ, органа, высшие офицеры которого приняли участие в попытке январского переворота при участии британских спецслужб. А также специальный Антикризисный учебный центр Национальной гвардии Казахстана в Усть-Каменогорске.

Во всех этих учебных центрах, помимо обмена с американскими и турецкими вузами, проводится обучение военнослужащих армий Таджикистана, Казахстана, Киргизии и Узбекистана. При этом создаётся инфраструктура, выделяется в качестве дара или продаётся военная техника, формируется единая система связи и координации, объединённая со штабами в Пентагоне и НАТО.

! Это, конечно, происходит под прикрытием объединения усилий якобы для совместной борьбы с терроризмом и наркотрафиком, для подготовки участия в миротворческих миссиях и обеспечения безопасности границ, но в действительности делается в целях отработки взаимодействия в рамках единого командования. То есть щупальца англосаксов уже давно и прочно проникли как в правящие элиты, так и в военную сферу бывших советских республик.

При этом уже давно американцы оказывают поддержку военным, пограничникам и спецслужбам Таджикистана, оснащая их техникой и своими средствами связи. Так, некоторые элитные подразделения спецслужб, участвовавших в последних пограничных столкновениях с талибами, были оснащены американским вооружением и БТРами.

В целом же с 1992-го по 2021 год Пентагон оказал военно-техническую помощь Душанбе на общую сумму 330 млн долларов. Прибавьте к этому ещё и многочисленную технику, и авиацию вооруженных частей марионеточного проамериканского афганского правительства, сбежавших на территорию Таджикистана в прошлом году.

! Интересы в этот момент Эмомали Рахмона и Белого дома даже совпали, так как в Душанбе лелеют идею создания "Великого Таджикистана" за счёт присоединения северных территорий Афганистана, населённых этническими таджиками. А так как ни Москва, ни Пекин подобных авантюристических планов руководства РТ не поддержали, то президент республики решил поиграть с Вашингтоном, шантажируя одновременно этим Россию и КНР.

Именно поэтому Таджикистан военным образом поддерживал с самого начала действия "Фронта национального сопротивления Афганистана", созданного в июле-августе 2021 года в период наступления талибов и состоящего из бывших членов Северного альянса и иных противников исламистского движения "Талибан". Соответственно ударная таджикская авиация бомбила боевые порядки талибов с целью не дать разгромить силы проамериканской оппозиции в Панджшерском ущелье.

Не случайно, что ещё в июне перед проведением учений "Региональное сотрудничество – 22" в Душанбе прибыл генерал Майкл "Эрик" Курилла, глава Объединённого центрального командования Вооружённых сил США (CENTCOM), где провёл переговоры с министром обороны РТ и одновременно с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Примечательно, что вояж в столицу республики состоялся сразу же после саммита ОДКБ в Москве, а в целом данный генерал встретился в июне ещё и с президентами Казахстана и Узбекистана.

То есть Душанбе стал сейчас во время учений ещё и площадкой для проведения переговоров с министрами обороны и высокопоставленными офицерами стран региона.

Автор: Айнур Курманов

Источник: uzmetronom.agency


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URL: https://www.vb.kg/421495
Теги:
Узбекистан, Центральная Азия
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