В Оше утвердили Положение по проекту "Социальный магазин"

В мэрии города Ош состоялось рабочее собрание по утверждению Положения по проекту "Социальный магазин" во главе с руководителем аппарата мэрии города Камчыбеком Досматовым. В мероприятии также приняли участие заведующие соответствующих отделов мэрии города, руководители и представители УМС города Ош, ветеринарной службы, СЭС города Ош, налогового и антимонопольного ведомства. Об этос сообщает пресс-служба мэрии города.

В ходе мероприятия со стороны участников собрания внесены свои предложения в проект Положения в рамках текущей ценовой политики на социально значимые продукты - мясо и мясную продукцию, молоко и молочную продукцию, мучные изделия.

К.Досматов отметил, что основной целью проекта является создание условий для нуждающихся слоев населения по приобретению мясной и молочной продукции по ценам ниже рыночных.

"С целью оказания содействия нуждающимся слоям населения по обеспечению их основными продуктами питания нам необходимо сделать данный проект устойчивым и долгосрочным. Для поставщиков продукции также должны быть созданы благоприятные условия со стороны соответствующих служб: низкие условия аренды помещения, а также необходимо рассмотреть возможность за счёт грантовых проектов организовать установку холодильного оборудования", - добавил руководитель аппарата.

По итогам мероприятия, соответствующим службам даны поручения проработать практическую составляющую проекта с целью комплексного его реализации на всей территории города.

Напомним, что согласно распоряжению мэра города Ош Алмаза Мамбетова на территории города в ближайшее время состоится открытие 7 социальных магазинов одновременно во всех МТУ.

Контроль за качеством продукции будет осуществлять ветеринарная инспекция.

Мониторинг цен будут осуществлять мэрия города Ош совместно с региональным управлением антимонопольной службы.