На Иссык-Куле уничтожили более 5 км синтетических рыболовных сетей

13 августа 2022 года государственные инспекторы Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора совместно с туристическо-экологической милицией УВД Иссык-Кульской области провели рейдовые мероприятия, в целях обеспечения охраны объектов животного и растительного мира на акватории озера Иссык-Куль.

Так, в ходе рейдовых работ на территории озера от города Балыкчы до села Кара-Талаа Тонского района, от села Сарыкамыш до села Кызыл-Орук, а также от села Орто-Орукту до села Чон-Орукту Иссык-Кульского района были изъяты и уничтожены синтетические рыболовные сети, общей длиной 5 тысяч 200 метров.