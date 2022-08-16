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На Иссык-Куле уничтожили более 5 км синтетических рыболовных сетей

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- Канат Кожоев
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13 августа 2022 года государственные инспекторы Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора совместно с туристическо-экологической милицией УВД Иссык-Кульской области провели рейдовые мероприятия, в целях обеспечения охраны объектов животного и растительного мира на акватории озера Иссык-Куль.

Так, в ходе рейдовых работ на территории озера от города Балыкчы до села Кара-Талаа Тонского района, от села Сарыкамыш до села Кызыл-Орук, а также от села Орто-Орукту до села Чон-Орукту Иссык-Кульского района были изъяты и уничтожены синтетические рыболовные сети, общей длиной 5 тысяч 200 метров.


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URL: https://www.vb.kg/421498
Теги:
Иссык-Кульская область, экология, Иссык-Куль, УВД
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