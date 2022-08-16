В Узбекистане молодым дадут льготные кредиты на учебу на IT-курсах

С 1 октября 2022 года внедряется система выделения образовательных кредитов для обучения молодежи на учебных курсах в сфере информационных технологий негосударственных образовательных организаций. Соответствующее постановление 12 августа подписал президент Узбекистана.

Коммерческие банки будут выделять образовательные кредиты на обучение молодежи IT по основной ставке Центрального банка (сейчас - 15 процентов) за счет депозитов, размещаемых Министерством финансов.

Кредиты на обучение молодежи IT будут выделяться до 65-кратного размера базовой расчетной величины (БРВ), включая одногодичный льготный период, сроком на 4 года молодым людям, являющимся гражданами Узбекистана, а также не имеющим гражданства и постоянно проживающим в Узбекистане.

При оформлении и погашении таких образовательных кредитов разрешается участие членов семьи получателя кредита, имеющих постоянный источник дохода, а также других третьих лиц в качестве созаемщиков.

Детям из семей, включенных в "Единый реестр социальной защиты", при получении образовательного кредита на обучение IT залог и поручительство не требуются.

Эти кредиты будут выделяться для обучения на учебных курсах тех образовательных организаций, которые являются резидентами Технологического парка программных продуктов и информационных технологий (IT-парка).

В целом, реестр организаций-резидентов, занимающихся обучением в сфере информационных технологий, будет вести сам IТ-парком в форме электронной информационной системы, а при необходимости - интегрирует его с коммерческими банками, заинтересованными министерствами и ведомствами.

Средства для образовательных кредитов на обучение IT будут предоставляться:

в 2022 году - за счет средств государственного бюджета, выделенных Фонду по финансированию образовательных кредитов при Министерстве финансов; в последующие годы - путем выделения Фонду необходимых средств исходя из фактической потребности.

Кроме того, "Народный банк", "Алока банк" и "Микрокредитбанк" с 1 ноября будут выделять потребительский кредит на приобретение компьютера в размере, не превышающем 25-кратного размера БРВ, для молодежи, обучающейся на IT-курсах организаций-резидентов IТ-парка, получившей сертификат участника или успешно окончившей эти курсы в течение последних 6 месяцев,

При этом часть процентных платежей по потребительским кредитам, выделяемым на приобретение компьютера, до 1,5-кратного размера основной ставки Центрального банка, компенсируется за счет Фонда по поддержке государственной молодежной политики Агентства по делам молодежи.

Единый электронный реестр сертификатов курсов IT тоже будет вести IТ-парк.

Кроме того, будет внедрена система предоставления поручительства Фондом по поддержке государственной молодежной политики до 1 августа 2023 года для выделения кредита на приобретение компьютера детям из семей, включенных в "Единый реестр социальной защиты", и молодежи, включенной в "молодежную тетрадь", успешно окончившим учебные курсы в рамках проекта "Один миллион программистов" и получившим сертификат, а также в порядке, описанном выше.

Источник: "Газета.уз"