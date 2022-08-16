Глава Pfizer заразился COVID-19 после четырех вакцинаций

Исполнительный директор американской фармацевтической корпорации Pfizer Альберт Бурла заразился COVID-19. Он четырежды вакцинировался от коронавируса, заявил глава компании в своем Twitter.

"Я хотел бы сообщить, что у меня положительный результат теста на коронавирус. Я благодарен за то, что уже получил четыре дозы вакцины Pfizer - BioNTech и чувствую себя хорошо", - рассказал Бурла. По его словам, симптомы болезни выражены слабо, он самоизолировался и начал принимать препарат Paxlovid.

Бурла ранее предупреждал, что надвигается новая волна COVID-19 в мире. В этой связи он призвал всех ревакцинироваться и напомнил об опасности омикрон-штамма. Глава Pfizer также считает, что существующие методы профилактики и борьбы с COVID-19 позволяют "жить людям своей жизнью", несмотря на приближающуюся новую волну коронавируса.