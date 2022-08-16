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Стартовали соревнования "АрМИ-2022"

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- Канат Кожоев
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15 августа 2022 года на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот" Российской Федерации состоялась церемония открытия Армейских международных игр-2022.

В мероприятии приняли участие министр обороны Кыргызской Республики генерал-лейтенант Бактыбек Бекболотов, министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу, а также представители оборонных ведомств государств-участников соревнований "АрМИ-2022".

В преддверии открытия Игр на танках зеленого цвета свой заезд совершили кыргызские танкисты, которым противостояли постоянные победители танковых соревнований - Российская Федерация, Китайская Народная Республика и Республика Беларусь, традиционно выступающие в 1-м дивизионе.

Также в ходе открытия "АрМИ-2022" генерал-лейтенант Бекболотов встретился со сборной командой Вооруженных Сил Кыргызской Республики, пожелал им высоких достижений, удачи и побед в соревнованиях.

Напомним, что международный конкурс "Танковый биатлон-2022" проводится в период с 15 по 27 августа т.г. Этапы конкурса включают в себя индивидуальную гонку, полуфинал и финал этапа "Эстафета". Участники турнира будут оцениваться по умению ориентироваться на поле боя, управлению танками, навыкам точности стрельбы и управления огнем.


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URL: https://www.vb.kg/421506
Теги:
Министерство обороны, Кыргызстан
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