Стартовали соревнования "АрМИ-2022"

15 августа 2022 года на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот" Российской Федерации состоялась церемония открытия Армейских международных игр-2022.

В мероприятии приняли участие министр обороны Кыргызской Республики генерал-лейтенант Бактыбек Бекболотов, министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу, а также представители оборонных ведомств государств-участников соревнований "АрМИ-2022".

В преддверии открытия Игр на танках зеленого цвета свой заезд совершили кыргызские танкисты, которым противостояли постоянные победители танковых соревнований - Российская Федерация, Китайская Народная Республика и Республика Беларусь, традиционно выступающие в 1-м дивизионе.

Также в ходе открытия "АрМИ-2022" генерал-лейтенант Бекболотов встретился со сборной командой Вооруженных Сил Кыргызской Республики, пожелал им высоких достижений, удачи и побед в соревнованиях.

Напомним, что международный конкурс "Танковый биатлон-2022" проводится в период с 15 по 27 августа т.г. Этапы конкурса включают в себя индивидуальную гонку, полуфинал и финал этапа "Эстафета". Участники турнира будут оцениваться по умению ориентироваться на поле боя, управлению танками, навыкам точности стрельбы и управления огнем.