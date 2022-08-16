На Иссык-Куле пройдет пеший марш людей с инвалидностью

Об этом сообщает общественное объединение "Союз людей с инвалидностью "Равенство". Участники акции проедут на колясках 135 километров от Чолпон-Аты до Каракола.

Как пояснили организаторы, цель этого марша – снижение стереотипов и стигм, а также продвижение и защита прав людей с инвалидностью в Кыргызстане. Во время акции также по пути следования частников будут проходить встречи с местными работниками акимиатов, государственных и областных структур, которые оказывают социальные услуги населению. Для них будут проведены тренинги по пониманию инвалидности и улучшению качества предоставляемых услуг.

Планируется, что в марше примут участие 11 мужчин и 10 женщин из пяти регионов страны.