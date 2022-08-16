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Артисты театра оперы и балета будут стажироваться в лучших театрах России

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- Анастасия Карелина
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Артисты Кыргызского национального театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева будут стажироваться в лучших театрах России. Об этом сообщила руководитель литературно-драматургической части театра Елена Мягкова.

Генеральный директор театра оперы и балета имени Малдыбаева Алмаз Истамбаев совершил творческую командировку в Российскую Федерацию. Во время поездки состоялся целый ряд встреч с деятелями культуры и искусства, директорами известных театров.

Алмаз Истамбаев поговорил с генеральным директором Московского академического Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Андреем Борисовым. Было принято решение о стажировке творческого коллектива и менеджеров театра. Истамбаев посетил производственно-технические цеха российского театра и познакомился с творческим процессом. Стороны договорились о поставке костюмов и обуви для наших артистов.

Побывал Алмаз Истамбаев на выставке памяти Тумана Жумабаева в Санкт-Петербурге. Консульство и кыргызская диаспора обещали оказать содействие в проведении подобного мероприятия и на родине выдающегося кыргызского художника.

Директор бишкекского театра нанес визит основателю Московского театра "Геликон-опера", народному артисту России Дмитрию Бертману. Во время беседы были обсуждены двухсторонние отношения и принято решение о подписании меморандума о сотрудничестве. Теперь творческий коллектив кыргызского оперного получит уникальную возможность пройти стажировку в столичном театре. Дмитрий Бертман пообещал Алмазу Маматжановичу поставить один современный спектакль со своей режиссурой и с декорациями в качестве юбилейного подарка к 80-летию легендарного театра Кыргызстана.

Также состоялась встреча с генеральным директором Калининградского музыкального театра, заслуженным деятелем культуры России Валерием Лысенко и основателем и руководителем медиа-холдинга BALTIC+ Анатолием Стародворским. Уже осенью Калининградский музыкальный театр привезет в Бишкек детский спектакль и мюзикл "Алые паруса", а на 2023 год запланирована постановка на нашей сцене оперы "Снегурочка". Анатолий Стародворский пригласил Алмаза Маматжановича на эфир радио BALTIC+, где он рассказал о Кыргызстане, его людях, природе, традициях, современной культуре.

Алмаз Истамбаев встретился также с директором филиала Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени Чайковского "Балтийский".

Наш театр получил предложение вступить в Ассоциацию музыкальных театров СНГ, объединяющую более 60 творческих коллективов. Данное предложение было внесено на встрече с директором Ассоциации Натальей Зыковой. Членство позволит бишкекскому театру принять участие в Фестивале музыкальных театров, который будет проходить в Москве. В рамках фестиваля Кыргызстан планирует представить лучшие национальные полотна - оперу "Айчурек" и балет "Чолпон" на 4 крупнейших площадках. Это Государственный академический Большой театр России, Московский академический Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, Московский государственный академический детский музыкальный театр имени Сац и Московский музыкальный театр "Геликон-Опера".

Кроме того, обсуждался вопрос стажировки и повышения квалификации артистов театра оперы и балета имени Малдыбаева в лучших театрах России. Также в рамках соглашения известные педагоги и репетиторы будут приглашены в Кыргызстан.


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URL: https://www.vb.kg/421510
Теги:
Россия, театр, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество, Театр оперы и балета
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