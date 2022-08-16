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Садыр Жапаров подписал Указ о Народном Курултае

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- Асия Канаева
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ "О созыве Народного Курултая". Он состоится 25 ноября 2022 года в Бишкеке. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В соответствии с Конституцией и законами Кыргызской Республики граждане имеют право участвовать в обсуждении и принятии законов, решений республиканского и местного значения.

Граждане Кыргызской Республики имеют право участвовать в управлении делами общества и государства как непосредственно, так и через своих представителей. Граждане по вопросам деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, по другим важным вопросам вправе проводить курултаи, являющиеся исторической традицией кыргызов. Народный Курултай - общественно-представительное, совещательное, наблюдательное собрание, которое дает рекомендации по направлениям общественного развития.

В целях дальнейшего укрепления межнационального согласия, консолидации гражданского общества и содействия социальной мобилизации в Кыргызской Республике, а также принимая во внимание, что страна стоит на пороге новых глобальных и региональных вызовов и проблем, решение которых требует участия всех местных сообществ через своих представителей, признавая, что назрела необходимость обеспечения общенационального диалога в целях сплочения всех национальностей и этносов, составляющих народ Кыргызстана, для устойчивого развития кыргызского государства и общества, достижения межэтнического и межрелигиозного согласия и участия ее в управлении страной, храня верность традициям предков, следуя заветам Манаса Великодушного жить в единстве, мире и согласии, в гармонии с природой, учитывая необходимость создания Народного Курултая, предусмотренного статьей 7 Конституции Кыргызской Республики, призванного обеспечить гражданскую консолидацию и баланс интересов и возможностей при принятии решений по вопросам внутренней и внешней политики государства, до законодательного урегулирования статуса Народного Курултая, руководствуясь статьей 61 Закона Кыргызской Республики "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления", статьями 4, 7, 66 и 71 Конституции Кыргызской Республики, постановляется:

- Созвать в пятницу 25 ноября 2022 года первый Народный Курултай в столице Кыргызской Республики городе Бишкек.

- Утвердить Состав организационного комитета по проведению Народного Курултая (далее - Организационный комитет) и Временное положение о Народном Курултае, согласно приложениям 1 и 2 к настоящему Указу.

- Организационному комитету:

1) провести соответствующую работу по организации избрания делегатов Народного Курултая от административно-территориальных единиц (айылных аймаков и городов), трудовых мигрантов, конфессиональных сообществ;

2) принять другие необходимые меры по организации и проведению первого Народного Курултая;

3) разработать проект регламента Народного Курултая с последующим внесением его на утверждение Народного Курултая.

- Кабинету министров Кыргызской Республики и Управлению делами президента Кыргызской Республики решить финансовые и иные организационно-технические вопросы, связанные с организацией и проведением Народного Курултая за счет средств Резервного фонда председателя кабинета министров Кыргызской Республики и Фонда президента Кыргызской Республики.

- Полномочным представителям президента Кыргызской Республики в областях совместно с местными государственными администрациями и органами местного самоуправления, мэриям городов Бишкек и Ош оказать содействие Организационному комитету в подготовке и проведении первого Народного Курултая.

- Министерству внутренних дел Кыргызской Республики принять необходимые меры в период подготовки и проведения выборов делегатов Народного Курултая на местных курултаях по обеспечению законности, охране общественного порядка и общественной безопасности.

Данным Указом утвержден состав организационного комитета по проведению первого Народного Курултая:

- Касмамбетов Суйунбек Сапарбекович - Государственный секретарь Кыргызской Республики, председатель организационного комитета;

- Абдразаков Бейшенбек Токтобаевич - член рабочей группы по разработке проекта конституционного Закона Кыргызской Республики "О Народном Курултае", заместитель председателя организационного комитета (по согласованию);

- Абыкеев Чолпонбек - советник президента Кыргызской Республики, руководитель рабочей группы по разработке проекта конституционного Закона Кыргызской Республики "О Народном курултае";

- Борубашов Бекбосун Ишенбекович - советник президента Кыргызской Республики, председатель Конституционного совещания 2020 года;

- Айтиев Замирбек Каримович - эксперт отдела правового обеспечения президента и кабинета министров Администрации президента Кыргызской Республики, секретарь организационного комитета;

- Алымбаев Абдрахман (Байас Турал) - член рабочей группы по разработке проекта конституционного Закона Кыргызской Республики "О Народном Курултае" (по согласованию);

- Арабаев Чолпонкул Исаевич - член рабочей группы по разработке проекта конституционного Закона Кыргызской Республики "О Народном Курултае" (по согласованию);

- Дуйшеев Кубанычбек Турдумамбетович - член рабочей группы по разработке проекта конституционного Закона Кыргызской Республики "О Народном Курултае" (по согласованию);

- Кошалиев Кадырали Амиракулович - член рабочей группы по разработке проекта конституционного Закона Кыргызской Республики "О Народном Курултае" (по согласованию);

- Райымкулов Билим Сардалбекович - председатель Совета адвокатов Адвокатуры Кыргызской Республики (по согласованию);

- Джунушалиев Айбек Жанышбекович - начальник управления по подготовке решений президента и кабинета министров Администрации президента Кыргызской Республики;

- Укушов Мурат Каниметович - начальник управления правового обеспечения президента и кабинета министров Администрации президента Кыргызской Республики;

- Кожоев Мирбек Кокулбаевич - заведующий отделом организационной работы и взаимодействия с регионами - заместитель начальника управления по подготовке решений президента и кабинета министров Администрации президента Кыргызской Республики;

- Туманбаев Каныбек Тургунбекович - управляющий делами президента Кыргызской Республики;

- Алимбаев Абдикарим Карбекович - полномочный представитель президента Кыргызской Республики в Баткенской области;

- Алымбаев Нурил Джайылбекович - полномочный представитель президента Кыргызской Республики в Чуйской области;

- Жамалдинов Зиядин Исламович - полномочный представитель президента Кыргызской Республики в Ошской области;

- Нарбеков Бакытбек Наркулович - полномочный представитель президента Кыргызской Республики в Таласской области;

- Сыргабаев Абсаттар Токтогулович - полномочный представитель президента Кыргызской Республики в  Джалал-Абадской области;

- Сулайманов Алтынбек Турдубаевич - полномочный представитель президента Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области;

- Эргешов Алтынбек Калдарович - полномочный представитель президента Кыргызской Республики в Нарынской области;

- Абдыкадыров Эмилбек Мырзакулович - мэр города Бишкек;

- Мамбетов Алмаз Ишенбекович - мэр города Ош.


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URL: https://www.vb.kg/421511
Теги:
курултай, президент, Садыр Жапаров
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