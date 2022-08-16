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Актер Джонни Депп выступит режиссером фильма "Модильяни"

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- Айжан Мамбеталиева
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Голливудский актер Джонни Депп снимет фильм об итальянском художнике и скульпторе Амедео Модильяни. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Артист выступит режиссером второй раз в жизни. Его первая картина "Храбрец" вышла 25 лет назад, главную роль в ней сыграл Марлон Брандо.

Над новым проектом Джонни Депп будет работать вместе с Аль Пачино, который станет продюсером кинокартины. Фильм расскажет о 48 часах жизни скульптора в Париже. Планируется, что съемки начнутся в Европе летом следующего года.


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URL: https://www.vb.kg/421512
Теги:
кино, культура, фильм, новости мира, в мире
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