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Маркетплейс Wildberries сменил название сайта на "Ягодки"

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- Асия Канаева
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Маркетплейс Wildberries сменил название своего сайта на "Ягодки". Об этом пишет Коммерсантъ.

На главной странице сайта маркетплейса Wildberries англоязычное название сменилось на русскоязычное "Ягодки". В компании нововведение пока не прокомментировали. В других разделах сайта, в том числе в юридической информации, представлено привычное название Wildberries.

Основательница WildberriesТатьяна Бакальчук еще в июне этого года допустила возможный ребрендинг маркетплейса после того, как его название было упомянуто в ходе форума "Неделя российского ритейла-2022" как пример перенасыщения российского бизнеса англоязычными брендинговыми элементами.

В компании объяснили ребрендинг маркетинговой кампанией. Смену названия на постоянной основе в Wildberries не подтверждают и не опровергают.

"Мы не подтверждаем, но и не опровергаем возможную смену названия. "Ягодки" - это часть маркетинговой акции "Черная пятница" - распродажи с большими скидками, которая сейчас проходит. В стилистике рекламной кампании был обновлен и сайт", - сообщили в пресс-службе.


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URL: https://www.vb.kg/421513
Теги:
торговля, Интернет, Россия
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