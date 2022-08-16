Маркетплейс Wildberries сменил название сайта на "Ягодки"

Маркетплейс Wildberries сменил название своего сайта на "Ягодки". Об этом пишет Коммерсантъ.

На главной странице сайта маркетплейса Wildberries англоязычное название сменилось на русскоязычное "Ягодки". В компании нововведение пока не прокомментировали. В других разделах сайта, в том числе в юридической информации, представлено привычное название Wildberries.

Основательница WildberriesТатьяна Бакальчук еще в июне этого года допустила возможный ребрендинг маркетплейса после того, как его название было упомянуто в ходе форума "Неделя российского ритейла-2022" как пример перенасыщения российского бизнеса англоязычными брендинговыми элементами.

В компании объяснили ребрендинг маркетинговой кампанией. Смену названия на постоянной основе в Wildberries не подтверждают и не опровергают.

"Мы не подтверждаем, но и не опровергаем возможную смену названия. "Ягодки" - это часть маркетинговой акции "Черная пятница" - распродажи с большими скидками, которая сейчас проходит. В стилистике рекламной кампании был обновлен и сайт", - сообщили в пресс-службе.