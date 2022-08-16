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В столице 61 вакантное место на должность директоров школ

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- Канат Кожоев
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На сегодня в городе Бишкек 61 вакантное место на должность руководителя общеобразовательных организаций столицы. Все вакантные места согласно порядку проведения конкурса поданы в Министерство образования и науки КР для проведения конкурса. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

Ранее управлением образования мэрии города Бишкек сообщалось, что во исполнение указа президента КР "О некоторых мерах по повышению эффективности деятельности руководителей государственных и муниципальных общеобразовательных организаций" от 8 июля 2022 года УП №224, приказа Министерства образования и науки Кыргызской Республики "О проведении конкурсного отбора руководителей государственных, муниципальных общеобразовательных организаций Кыргызской Республики" от 14 июля 2022 года №1426/1 согласно проведенного мониторинга 61 руководитель муниципальных общеобразовательных организаций города Бишкек занимают должность сроком более 5 лет.

Отметим, что согласно приказу МОиН КР № 1552/1 от 15 августа 2022 года объявлен прием документов на конкурс на вакантные должности руководителей государственных и муниципальных общеобразовательных организаций города Бишкек. Более подробную информацию можно найти здесь.

Также напоминаем, что порядок проведения конкурсного отбора руководителей государственных, муниципальных общеобразовательных организаций регламентируется приказом Министерства образования и науки Кыргызской Республики "О проведении конкурсного отбора руководителей государственных, муниципальных общеобразовательных организаций Кыргызской Республики" от 14 июля 2022 года №1426/1.


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URL: https://www.vb.kg/421516
Теги:
образование, школа, Кыргызстан
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