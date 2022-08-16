В Венгрии прошли Дни культуры Кыргызской Республики

По случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Кыргызской Республикой и Венгрией с 11 по 14 августа 2022 года состоялись Дни культуры Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Торжественное открытие Дней культуры и праздничный гала-концерт состоялось в столице Венгрии 11 августа 2022 года в Будапештском центре музыки.

Кыргызскую делегацию в составе 29 человек возглавил министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Азамат Жаманкулов. Венгерскую сторону возглавил вице-спикер парламента Венгрии Шандор Лежак.

В качестве официальных гостей были приглашены Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, представители Министерства внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии и других государственных органов, послы зарубежных стран, представители международных организаций в Будапеште, общественные и политические деятели, представители деловых кругов и друзей Кыргызстана, а также кыргызстанцы, проживающие в Венгрии.

В рамках вечера состоялся праздничный концерт с участием народных артистов КР и фольклорно-этнографического ансамбля "Камбаркан". Кроме того, представлена выставка работ кыргызских художников и мастеров декоративно-прикладного искусства.

Закрытие Дней культуры состоялось 14 августа 2022 года в городе Бугаце праздничным гала-концертом.

Также кыргызская творческая делегация приняла участие в Курултае тюркских и гуннских народов.