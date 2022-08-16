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Стартовал конкурс "Мастера артиллерийского огня-2022"

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- Канат Кожоев
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Сегодня, 15 августа, на полигоне "Гвардейский" Республики Казахстан стартовал конкурс "Мастера артиллерийского огня-2022" в рамках "Армейских международных игр-2022".

В нем участвуют команды вооруженных сил Азербайджанской Республики, Боливарианской Республики Венесуэла, Республики Армения, Кыргызской Республики, Республики Беларусь, Республики Зимбабве, Республики Казахстан, Российской Федерации и Республики Таджикистан.

В программу соревнований включены такие этапы, как "индивидуальная гонка", "ночной спринт" и "эстафета".

В тот же день в рамках первого этапа кыргызские артиллеристы совершили свой заезд в одной подгруппе с командой Армении. Очередной заезд нашей команды в той же подгруппе запланирован на 16 августа.

Конкурс минометных расчетов продлится до 27 августа.


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URL: https://www.vb.kg/421519
Теги:
Министерство обороны, армия, Кыргызстан
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