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Казахстан обсуждает сделку по покупке доли России в ЕАБР

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- Канат Кожоев
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Заместитель премьер-министра - министр финансов Ерулан Жамаубаев подтвердил, что между Казахстаном и Россией ведутся переговоры о покупке части российской доли в Евразийском банке развития (ЕАБР), передает Tengrinews.kz.

Журналисты спросили Жамаубаева, рассматривает ли Казахстан вариант покупки доли ЕАБР и станет ли в будущем держателем контрольного пакета акций.

"В целом такая риторика есть, не отрицаем. Поскольку она действительно обсуждается в рабочей обстановке. Но окончательного решения нет, поскольку все зависит от того, какая доля будет предлагаться и готовы ли другие страны купить определенную долю, в том числе и Казахстан, и насколько это будет накладно с точки зрения финансов. Пока сроков нет, ЕАБР сейчас стабильно работает, и пока санкции данного банка сильно не касаются", - ответил Жамаубаев в кулуарах правительства.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Евразийский банк развития может перейти под контроль Казахстана. По информации агентства, Россия планирует отказаться от контрольного пакета акций банка, для того чтобы обезопасить его от санкций. Россия, которой принадлежит 65,97 процента акций, хочет сократить свою совместную долю с Беларусью до менее половины.


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URL: https://www.vb.kg/421520
Теги:
ЕАБР, Казахстан, финансы
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