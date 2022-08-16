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Более тысячи электронных заявок по зачислению первоклашек подано в Бишкеке

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- Канат Кожоев
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По информации Управления образования мэрии города Бишкек, в районных центрах образования началась комиссия, где были рассмотрены заявления родителей, проживающих по микроучастку, дети, которых не попали в двух этапах по электронной очереди.

Данные комиссии проводятся на основании протокольного поручения вице-мэра города Бишкек по социальным вопросам Виктории Мозгачевой от 29 июля 2022 года "О приеме детей в первый класс", приказа Управления образования за №223 от 2 августа 2022 года, а также целях объективного рассмотрения заявлений граждан, не прошедших регистрацию детей в АИС "Электронная запись в школу".

В мэрии Бишкека отмечают, что со стороны родителей в адрес управления и районных центров образования города Бишкек поступило более тысячи обращений по зачислению детей в 1-й класс через АИС "Электронная запись в школу".

В основном большая потребность в следующих школах:

  1. Свердловский район (№№1, 38, 4, 12, 66, 46, 45, 52, 10, 65, 51);
  2. Первомайский район (№№70, 29, 6, 28, 69);
  3. Октябрьский район (26, 62, 88, 63);
  4. Ленинский район (13, 9, 25, 68, 31).


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URL: https://www.vb.kg/421524
Теги:
школа, Бишкек, Кыргызстан
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