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Илон Маск пошутил о намерении купить "Манчестер Юнайтед"

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- Канат Кожоев
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Американский бизнесмен, богатейший человек мира Илон Маск заявил на своей странице в Twitter, что намерен приобрести английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед".

"Кроме того, я покупаю "Манчестер Юнайтед", не благодарите", - написал он.

После того, как информация разошлась по мировым СМИ, Маск опроверг информацию о том, что он планирует совершать такую сделку.

"Нет, это давняя шутка в Twitter. Я не покупаю никаких спортивных команд", - ответил Маск в комментариях на своей странице в Twitter на вопрос о том, всерьез ли он сделал соответствующее заявление.

СПРАВКА

"Манчестер Юнайтед" - футбольный клуб из Траффорда (Большой Манчестер). Был основан в 1878 году. Является одним из самых успешных английских клубов по числу титулов. Forbes оценивает стоимость команды в 4,6 миллиарда долларов.


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URL: https://www.vb.kg/421536
Теги:
мировые новости, Илон Маск
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