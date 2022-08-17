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В столице состоится международный конгресс по колоректальной хирургии

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- Назгуль Абдыразакова
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Ассоциация эндоскопических хирургов Кыргызстана 19-августа проводит в Медакадемии имени И. Ахунбаева первый международный конгресс по колорекатальной хирургии в Центральной Азии. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, на конгрессе примут участие хирурги из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана. Для 150 участников будут проведены лекции, мастер классы по следующим темам:

• важность анатомии для хирургии колоректального рака

• концепция мезоколических хирургических плоскостей при раке правой ободочной кишки.

• лапароскопическая расширенная правосторонняя геми- колэктомия при раке поперечной ободочной кишки, осложнения лапароскопической колоректальной хирургии.

Цель данного международного конгресса центральной Азии развитие колоректальной хирургии в КР.

Специальные гости:

1) Профессор Амджад Парваиз (Португалия)

2) Профессор Хамид Замани (Иран)

3) Профессор Андрейцев И.Л. (Москва):

4) Профессор Айхан Кузу (Турция):

5) Токтогазиев Бакыт Токтогазиевич заведующий хирургическим отделением КГМА, врач-хирург, колопроктолог, онколог

6) Доктор Айман Хафиз (Катар)


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URL: https://www.vb.kg/421539
Теги:
хирургия, Кыргызстан, врачи
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