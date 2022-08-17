В столице состоится международный конгресс по колоректальной хирургии

Ассоциация эндоскопических хирургов Кыргызстана 19-августа проводит в Медакадемии имени И. Ахунбаева первый международный конгресс по колорекатальной хирургии в Центральной Азии. Об этом сообщают организаторы мероприятия.
По их данным, на конгрессе примут участие хирурги из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана. Для 150 участников будут проведены лекции, мастер классы по следующим темам:
• важность анатомии для хирургии колоректального рака
• концепция мезоколических хирургических плоскостей при раке правой ободочной кишки.
• лапароскопическая расширенная правосторонняя геми- колэктомия при раке поперечной ободочной кишки, осложнения лапароскопической колоректальной хирургии.
Цель данного международного конгресса центральной Азии развитие колоректальной хирургии в КР.
Специальные гости:
1) Профессор Амджад Парваиз (Португалия)
2) Профессор Хамид Замани (Иран)
3) Профессор Андрейцев И.Л. (Москва):
4) Профессор Айхан Кузу (Турция):
5) Токтогазиев Бакыт Токтогазиевич заведующий хирургическим отделением КГМА, врач-хирург, колопроктолог, онколог
6) Доктор Айман Хафиз (Катар)