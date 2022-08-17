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"Северэлектро" больше нет: Нацэнергохолдинг завершил реструктуризацию

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- Канат Кожоев
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"Нацэнергохолдинг" завершил реструктуризацию системы управления энергетическим сектором, окончены все процедуры присоединения энергетических компаний, сообщает пресс-служба холдинга.

В результате присоединения распредкомпаний к ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" образована одна компания для предоставления услуг по электроснабжению абонентов по всей республике.

Структурные подразделения – филиалы "НЭСК" по областям переименованы:

  1. Чуйское предприятие электрических сетей (ПЭС)
  2. Ошское ПЭС
  3. Джалал- Абадское ПЭС
  4. Таласское ПЭС
  5. Иссык-Кульское ПЭС
  6. Нарынское ПЭС
  7. Баткенское ПЭС.

Отмечено также, что ранее вместе с распределительными компаниями ("Северэлектро", "Востокэлектро", "Ошэлектро", "Жалалабатэлектро") во всех областях существовали филиалы "НЭСК" по обслуживанию высоковольтных электрических сетей. Теперь они объединены в одно структурное подразделение "НЭСК".

Еще одно акционерное общество, которое затронула реструктуризация, стало "Бишкектеплосеть" - эта компания присоединена к ОАО "Электрические станции".

В "Нацэнергохолдинге" заявили, что в результате реструктуризации будут автоматизированы производственные и управленческие процессы в энергокомпаниях, оптимизированы расходы, а также сократятся дублирующиеся должности.

Согласно реформам, в результате присоединения компаний ожидаемый финансовый эффект составит около 1 миллиарда сомов, которые будут перенаправлены на реализацию проектов по строительству новых


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URL: https://www.vb.kg/421543
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