Бакыт Торобаев познакомился с работой Бакинского порта

Делегация во главе с заместителем председателя кабинета министров Кыргызской Республики Бакытом Торобаевым 15 августа 2022 года посетила Бакинский порт. Об этом сообщает пресс-служба посольства КР в Азербайджане.

"В ходе визита состоялась встреча делегации Кыргызстана с руководством Бакинского порта в Аляте, были обсуждены роль порта в укреплении транспортных и торговых отношений между двумя странами, планы на будущее и новые возможности в регионе.

Делегация Кыргызской Республики посетила Баку для участия в очередном заседании Межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству между двумя странами. В состав делегации также вошли чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской Республики в Азербайджане Кайрат Осмоналиев, заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики Айбек Молдогазиев, заместитель министра экономики и коммерции Кыргызской Республики Искендер Асылкулов, заместитель министра транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики Алмаз Тургунбаев, заместитель министра цифрового развития Кыргызской Республики Айдарбек Мамбеткадыров, заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Самат Щатманов и ряд других должностных лиц правительства Кыргызской Республики".