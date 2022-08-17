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Бакыт Торобаев познакомился с работой Бакинского порта

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Делегация во главе с заместителем председателя кабинета министров Кыргызской Республики Бакытом Торобаевым 15 августа 2022 года посетила Бакинский порт. Об этом сообщает пресс-служба посольства КР в Азербайджане.

"В ходе визита состоялась встреча делегации Кыргызстана с руководством Бакинского порта в Аляте, были обсуждены роль порта в укреплении транспортных и торговых отношений между двумя странами, планы на будущее и новые возможности в регионе.

Делегация Кыргызской Республики посетила Баку для участия в очередном заседании Межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству между двумя странами. В состав делегации также вошли чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской Республики в Азербайджане Кайрат Осмоналиев, заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики Айбек Молдогазиев, заместитель министра экономики и коммерции Кыргызской Республики Искендер Асылкулов, заместитель министра транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики Алмаз Тургунбаев, заместитель министра цифрового развития Кыргызской Республики Айдарбек Мамбеткадыров, заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Самат Щатманов и ряд других должностных лиц правительства Кыргызской Республики".


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URL: https://www.vb.kg/421547
Теги:
Азербайджан, Бакыт Торобаев, Кыргызстан
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