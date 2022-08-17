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Бишкек - перевалочный пункт для непальцев с поддельными паспортами

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- Ольга Новгородцева
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Сразу три гражданина Непала разными путями незаконным образом оказались на территории Кыргызстана. В отношении всех троих вынесено судебное решение, все трое приговорены к штрафам и выдворению за пределы Кыргызской Республики.

Первый непалец, Ш.Г., решил эмигрировать и трудоустроиться в какой-нибудь цивилизованной стране. Попался ему некий соотечественник, объявивший себя представителем агентства по трудоустройству, и пообещал отправить Ш.Г. сначала в Объединенные Арабские Эмираты, а оттуда – в США.

В ноябре прошлого года Ш.Г. вылетел в Дубай, где пробыл до июня 2022 года, получив при помощи того самого лжеагента по трудоустройству поддельный паспорт гражданина Индонезии.

По этому фальшивому документу непальцу Ш.Г предстояло проделать путь по маршруту Дубай-Бишкек-Стамбул, а дальше его якобы ждали в Америке.

9 июня Ш.Г. транзитом прилетел в Бишкек, тут же обратился в органы миграционной службы КР. Представил поддельный паспорт. Сотрудников миграционной службы документ не насторожил, и Ш.Г. выдали на месяц туристическую визу.

А затем непальца угораздило предъявить свой фальшивый индонезийский паспорт пограничникам в аэропорту "Манас". Бдительные пограничники заметили, что паспорт ненастоящий.

Ш.Г. признан виновным в незаконном пересечении государственной границе и подделке документов и приговорен по совокупности к штрафу в размере 600 расчетных показателей (60 тысяч сомов) и выдворению из Кыргызстана.

Гражданин Б.Ш., тоже непалец, уже какое-то время трудился в ОАЭ. Хотел отправиться в Европу или Америку, но имел некие проблемы со своим непальским паспортом. И он тоже вышел на некое неустановленное следствием лицо, изготовившее для него за две тысячи долларов паспорт гражданина Индонезии.

9 июня 2022 года Б.Ш. прилетел в Кыргызскую Республику рейсом "Шарджа-Бишкек", в транзитной зоне аэропорта "Манас" обратился в органы миграционной службы с предоставлением заведомо поддельного паспорта Республики Индонезия и получил туристическую визу сроком на один месяц для нахождения на территории Кыргызстана.

В отличие от соотечественника Ш.Г. этому непальцу удалось благополучно пройти паспортный контроль в "Манасе"и даже поселиться в одной из бишкекских гостиниц. Куда за ним в одно прекрасное утро явились сотрудники ГКНБ.

По решению суда Б.Ш. тоже приговорен к штрафу в сумме 60 000 сомов и выдворению за пределы Кыргызской Республики.

Непальский гражданин С.Ш. тоже хотел эмигрировать в цивилизацию, но законным образом это сделать не получилось из-за незнания иностранных языков и отсутствия образования.

В суде С.Ш. через переводчика рассказывал, что еще у себя в Непале обратился к знакомому по имени Милан, который в свою очередь познакомил его с человеком по имени Саномад, по национальности пакистанцем. Пакистанец обещал нашему герою трудоустройство в любом государстве.

Из рук Саномада С.Ш. за определенное вознаграждение получил поддельный паспорт – тоже гражданина Индонезии! И с этим паспортом незаконно пересек государственную границу Кыргызской Республики.

О случившемся С.Ш., как он говорит, очень сожалеет, просит у кыргызстанцев прощения и умоляет не сажать его в тюрьму.

Наказание ему назначено стандартное: штраф в размере 60 тысяч сомов и депортация на родину.


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URL: https://www.vb.kg/421554
Теги:
паспорт, суд, Непал, Бишкек, Кыргызстан
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