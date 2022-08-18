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Инфекционист перечислил симптомы новых видов омикрона

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Основными симптомами новых видов омикрон-штаммов ВА.4, ВА.5 и ВА.2.75 являются насморк и нарушения сна. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков, его цитирует ТАСС.

"Это головная боль, это осиплость голоса, это насморк, поражения ЖКТ

ЖКТ, повышенная потливость и нарушения сна", - перечислил проявления инфекции специалист.

Тимаков подчеркнул, что при заражении новыми вариантами вируса обоняние пропадает гораздо реже.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о выявлении в России шести случаев заболевания штаммом COVID-19 дельтакрон. По информации службы, пять случаев заражения выявлены в Санкт-Петербурге, один - в Москве. Инфицированные россияне перенесли болезнь в легкой форме.

16 августа из-за роста числа случаев коронавируса в стране Роспотребнадзор рекомендовал носить маски в общественных местах, в транспорте, а также закрытых помещениях. В службе также отметили, что 48,6 процента выявленных новых случаев COVID-19 приходится на три региона - Москву, Санкт-Петербург и Московскую область.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/421556
Теги:
Россия, коронавирус
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