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Госантимонополия обещает снижение цен на сахар

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- Канат Кожоев
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В Кыргызстане продолжается работа по снижению стоимости сахара для населения, сообщает служба антимонопольного регулирования.

Чиновники обсудили на совещании вопросы цен на сахар с представителем отечественных заводов ОАО "Каинды Кант" и ОАО "Кошой". Сейчас компании вырабатывают сахар из сырца, ввезенного беспошлинно из Бразилии.

Производство свекловичного сахара начнется с конца сентября.

"В настоящее время оптово-отпускная цена завода составляет 82,5 сома за килограмм. Но эта цена будет еще снижена заводом. Для дальнейшей стабилизации ситуации на рынке сахара в шаговой доступности от заводов ОАО "Каинды Кант" и ОАО "Кошой" открыты фирменные магазины розничной торговли, в которых сахар реализуется в свободном доступе по цене 85 сомов за килограмм", - сообщили в ведомстве.


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URL: https://www.vb.kg/421557
Теги:
Госантимонополия, цены, Кыргызстан
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