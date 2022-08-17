Вниманию налогоплательщиков! Приближается срок уплаты налога на транспортное средство (на имущество IV группы) – выполнить обязательство перед государством необходимо до 1 сентября 2022 года.

В противном случае, по данным Государственной налоговой службы при Министерстве финансов Кыргызской Республики, за несвоевременную уплату налога физическим лицам предусмотрен штраф в размере 1000 сомов, юридическим лицам – 5000 сомов.

Налог на транспорт можно оплатить онлайн в приложении MegaPay от государственного оператора сотовой связи

MegaCom, воспользовавшись следующими преимуществами:

автовладельцам не придется тратить время на посещение ГНС КР и уточнять размер обязательной выплаты – приложение рассчитывает сумму налога автоматически; оплата налога через MegaPay доступна круглосуточно из любой локации; исключен риск утери чека либо его невыдача терминалом – квитанция будет храниться в приложении. При необходимости документ можно легко сохранить на смартфон либо поделиться через мессенджер или почту, чтобы распечатать.

Как рассчитать и оплатить налог на транспорт онлайн через MegaPay?

Скачайте или обновите приложение в Google Play или App Store; откройте раздел "Сервисы", затем выберите вкладку "Автоналог"; введите ИНН, номер машины и укажите вид транспорта, область и район; нажмите на кнопку "Рассчитать налог" и ознакомьтесь со сформированной информацией об автовладельце, транспортном средстве и сумме к оплате; далее нажмите кнопку "Оплатить" и подтвердите платеж.

Готово! Комиссия за услугу – 20 сомов.

Зачисление денежных средств происходит в максимально сжатые сроки, а чек об оплате автоматически сохраняется в "Истории платежей". Статус платежа также можно проверить на сайте ГНС по ИНН, номеру реквизита и дате чека.

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