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Как прекрасен собой и пригож древний город Ош

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- Назгуль Абдыразакова
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Летом нам чаще всего хочется приятно провести время, запастись приятными впечатлениями и воспоминаниями. В нашей стране много красивых мест, куда можно поехать вместе с семьей или с друзьями. Ош один из самых древних городов Кыргызстана и он имеет свою историю, культуру и колорит. Конечно же, в первую очередь этот город славится своими вкусными самсами, пловом, лагманом и другими блюдами, но помимо этого, южная столица страны славится своими традициями и особенностями.

Для меня Ош не просто город, где живут мои родители, он стал моим трамплином, где началась моя журналистская карьера. Для человека, который родился и рос какое-то время в столице, не так-то легко было влиться в жизнь Оша. Для многих давно стало очевидно, что бишкекская и ошская культуры сильно отличаются друг от друга. Со временем мой северный менталитет стал меняться, так сказать, начал адаптироваться под юг.

Любовь к любому городу начинается именно с людей. В рамках своей работы мне посчастливилось повстречаться и подружиться со многими людьми разных профессий, о которых я с удовольствием писала в своих статьях. Также мне всегда нравилось описывать достижения ошан, особенно, тех, кто оставил след в истории города.

Пришлось пережить нам и трагические времена, когда в 2010 году произошли страшные июньские события. Любой ошанин с большой печалью и болью вспоминает эти дни. Но мы выстояли, оказались сильнее тех, кто хотел разрушить единству и дружбу народов. Поэтому сейчас мы хорошо знаем цену мирной жизни. Сегодня, находясь в Бишкеке, всегда слежу за новостями и событиями, которые происходят в Оше.

Сколько стоит поездка?

Поездка на наземном транспорте из Бишкека в Ош составляет порядка от 1700 до 2500 сомов, все зависит от сезона, автомобиля и прочих факторов.

Стоимость авиабилетов около 3000 сомов. Цена варьируются и зависит от даты приобретения билетов. Поэтому желательно закупить их заранее.

Приехав в Ош, вы можете остановиться в суточных квартирах, гостиницах и хостесах.

Кулинарное разнообразие

Если цель вашей поездки гастрономический тур, то ее можно начать с улицы Курманжан-Датки со стороны нового автовокзала. Там можно попробовать огромные самсы с бульоном. Вдоль дороги продают вареные кукурузы, там же можно найти кукурузу, приготовленную на угле, которая многим, наверное, напомнит вкус детства.

Райхон чалап

Одна из ошских фишек – это райхон чалап - кисломолочный напиток, куда добавляют разные овощи и фрукты и мешается специальным веником, сделанный из райхона (базилик), что придает напитку особый аромат. В микрорайоне Черемушки вам предложат данный продукт в интересных чанах и продавец, при этом, создаст приятную восточную атмосферу.

В Оше также можно попробовать инжир разных сортов и их продают, разложив на листьях. Смотриться интересно и аппетитно.

Восточный базар

Если вы приехали в южный город, то стоит обязательно посетить местный рынок, где помимо необходимых вещей и продуктов можно увидеть работы ремесленников, которые изготовляют золотые украшения, подарочные ножи и различную утварь для сельского хозяйства. Также здесь можно приобрести наряды и ткани в этностиле. Все это вместе просто необычно, словно перед тобой прокручиваются кадры из фильмов про древний Восток. Самое же удивительное, что многие местные мастера получили свои профессии по наследству от своих отцов и прадедов и это присуще именно восточному менталитету, где очень чтят семейные традиции и своих предков.

Натуральная косметика

Лето – это сезон усьмы, когда южанки красят брови соком этого уникального травянистого растения, для того чтобы они были черными и густыми.

Сулайман-гора

Когда говорят про южную столицу страны, то на ум приходит именно Сулайман-гора, которая давно стала символом города, как для парижан Эйфелева башня. Подниматься желательно туда в ранее время или вечером, когда открываются прекрасные виды на город. Вход для взрослых- 50 сомов, для детей-25 сомов.

Достопримечательности

На центральной площади Оша расположен памятник вождю мирового пролетариата В.И.Ленину.

Около кыргызского национального драмтеатра в этом году появилась новая монументальная композиция, посвященная Великому шелковому пути. Она состоит из предводителя каравана, из 19 верблюдов, лошадей и тайганов.

В конце 2021 года в Оше был презентован бренд города, из 70 работ была признана лучшей логотип россиянина Михаила Чулина.

В самом центре города можно увидеть памятник Юрию Александровичу Заднепровскому именно этот ученый доказал что Ошу 3000 лет.

Если вы хотите увидеть современный и колоритный город, который имеет свою самобытную культуру, вкусную кухню, то вам непременно нужно посетить Ош.


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URL: https://www.vb.kg/421562
Теги:
Ош, Кыргызстан
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