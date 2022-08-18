Главный тренер МЮ Тен Хааг - первый кандидат на увольнение в АПЛ

Зарубежные букмекерские конторы всегда отличались тем, что дают необычные ставки на различные события. Так контора Paddypower до старта сезона в АПЛ принимала ставки на то, кто первым отправится в отставку среди всех тренеров команд. Голландский специалист, который летом возглавил МЮ, вообще не был среди лидеров, первую строчку там занимал Фрэнк Лэмпард, нынешний наставник Эвертона. Однако после двух поражений на старте сезона кандидатура голландца резко оказалась среди "лидеров". Данный букмекер решил досрочно выплатить выигрыш тем, кто решил рискнуть поставить именно на Тен Хаага.

Отечественные букмекеры, например как Fonbet, редко дают аналогичные эксклюзивные ставки. Ну разве что можно поставить на Евровидение, на то, какая из команд какое место займет по итогам чемпионата и т.д. Однако это не мешает Фонбету оставаться лидером букмекерского рынка на территории РФ благодаря проверенной репутации и очень долгой истории.

Будущее Тен Хаага

Печально во всей этой истории со стартом Манчестер Юнайтед даже не то, что команда потерпела два поражения, а то, как именно она проиграла. Во-первых, соперники были далеко не самые грозные - дома Брайтон, а на выезде Брентфорд. Во-вторых, игра МЮ оставляла ужасное впечатление по всем фронтам - от атаки до обороны. Никак не помог и Роналду, вокруг которого было так много слухов до старта сезона. В первой встрече португалец вышел во втором тайме и ничем не помог, а во второй игре - он вышел с первых минут и вообще был бледной тенью самого себя. .

Понятное дело, что кредит доверия пока еще велик. Но впереди игра с Ливерпулем. И очень высока вероятность того, что МЮ не то, что даже очка не наберет, но и вовсе проиграет. Напомним, что команда Клоппа также не знает вкуса побед, сыграв дважды вничью против Фулхэма и Кристал Пэлас.

Кстати говоря, если использовать зеркало Мелбет, то можно поставить на то, что МЮ вылетит из АПЛ по итогам нынешнего сезона. Рискнули бы? Коэффициент неплох, порядка 35!

Что делать МЮ

Вряд ли Эрик Тен Хааг был готов к такому старту. С другой стороны - Манчестер ровным счетом никак не усилился в межсезонье. Плюс не удалось избавиться от Роналду, который объективно выглядит настоящей абузой при той стратегии, которую хочет применять Тен Хааг в своей новой команде. Удивительно и то, почему голландский специалист никого не позвал из Аякса - тут хоть какая-то свежая кровь была бы очень кстати.

По сути "манкунианцы" находятся в безвыходном положении. Даже если в ближайших 5-7 турах ничего кардинально не наладиться - посылать в отставку Тен Хаага - такая себе идея. Во-первых, вряд ли кто-то на его месте сможет изменить резко ситуацию, во-вторых, придется платить бешеную неустойку. Учитывая то, как МЮ жадно распоряжается финансами в последние пару сезонов - это непозволительная роскошь.

Мнение фанатов

Фанаты то и дело кричат - "долой Глейзеров" - семейку, которая уже который год сидит во главе команды и никаких результатов по сути не добилась. Никто не видит проблемы в тренерах, тем более в Тен Хааге, которому, судя по всему, попросту не дали сделать с командой в межсезонье то, чего он хотел. С этим сложно поспорить.

Фанатам остается пожелать только терпения, которого у них и так уже нет. А нам остается наблюдать за всей этой картиной и дальше. Интересно, сможет ли как-то выкрутиться из этой ловушки сам Тен Хааг? Тут и с психологической точки зрения надо как-то команду встряхнуть, да и над игрой что-тот делать. Негоже так играть в обороне, причем против не самых топовых команд. Что ж тогда будет против того же Ливерпуля?