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Железная дорога "Балыкчы-Кочкор": работы 2022 года завершены на 70%

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- Анастасия Карелина
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Продолжается строительство железной дороги "Балыкчы-Кочкор". В настоящее время завершено 70 процентов работ, запланированного на 2022 год 5-километрового пути. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью ГП "НК" Кыргыз темир жолу".

Первым этапом реализации проекта "Балыкчы-Кочкор-Кара-Кече" является строительство участка железной дороги "Балыкчы-Кочкор" протяженностью 63 километра.

К 2022 году было запланировано строительство 5 километров железной дороги. В настоящее время выполнено 70 процентов работ. До конца года компания планирует построить еще 3 километров железной дороги в дополнение к запланированным 5 километров.

Один из сложных участков - проведение земляных работ по выемке грунта через горный хребет Боз-Бармак. Длина выемки составляет около 600 метров, глубина 16-17 метров, высота откоса - 70 метров.

В ходе раскопок были обнаружены курганы, относящиеся к III веку до нашей эры, в настоящее время ведутся археологические исследования.

В настоящее время в общей сложности задействовано 28 спецтехники и 52 рабочих. Все работы осуществляются за счет средств Государственного предприятия "НК"Кыргыз темир жолу".

Данный проект имеет важное социально-экономическое значение, в первую очередь, за счет создания наименее затратного пути транспортировки угля при разработке буроугольного месторождения Кара-Кече для обеспечения населения и ТЭЦ города Бишкек углем в осенне-зимний период.

На сегодняшний день уголь с месторождения Кара-Кече перевозится автотранспортом до станции Балыкчы с дальнейшей транспортировкой по железной дороге до Бишкека и других населенных пунктов на севере республики. Перевозка угля автотранспортом приводит к значительному удорожанию угля и преждевременному разрушению дорожного покрытия и, в долгосрочной перспективе, обходится дороже, чем перевозка по железной дороге.

В связи с чем, строительство железной дороги от станции Балыкчы до угольного месторождения принесет как экономические выгоды, так и обеспечит экологическую безопасность региона.


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URL: https://www.vb.kg/421570
Теги:
Балыкчы, Кыргыз темир жолу
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