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Ученые создали робота,который бегает в 3 раза быстрее гепарда

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- Жан Алиев
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Робот гепарда оказался в три раза быстрее живого хищника. Об этом сообщает INC News.

Инженеры из Австрии разработали миниатюрного мягкого робота, способного развивать невероятную скорость на коротких дистанциях.

При этом выяснилось, что робот бегает втрое быстрее живого гепарда, считающего самым скоростным животным на планете.

Правда, сделанный из резины робот способен бегать только по гладкой поверхности, в отличие от реального хищника. Тем не менее, специалисты планируют усовершенствовать его, чтобы он мог преодолевать препятствия, плавать по воде и даже перемещать на себе грузы.


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URL: https://www.vb.kg/421571
Теги:
наука, мировые новости, в мире
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