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Взрыв во время намаза прогремел в мечети в Кабуле

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В Кабуле в одной из мечетей прогремел взрыв, сообщается о погибших и раненых, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Al Jazeera.

Взрыв произошел 17 августа во время намаза в мечети, которая находится в районе Хайр-Хана. Ударной волной выбило стекла в близлежащих зданиях. По данным службы безопасности, в результате происшествия пострадали около 30 человек, трое погибли, в том числе имам мечети. Отмечается, что данные о жертвах первоначальные и их количество может вырасти.

В настоящий момент правоохранительные органы проводят расследование, на месте работают группы разведки.

Ранее не менее 33 человек, в том числе дети, погибли при взрыве в мечети в афганской провинции Кундуз, еще 43 человека пострадали.


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URL: https://www.vb.kg/421573
Теги:
Афганистан, взрыв, мечеть
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