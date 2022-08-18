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Арычный и помповый полив деревьев используется в столице

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- Айжан Мамбеталиева
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Двойной полив от зеленхозоховцев

Для организации качественного полива зеленых насаждений озеленители муниципального предприятия "Бишкекзеленхоз" наравне с традиционным арычным методом полива, используют также помповый полив.

Помповый полив осуществляется с помощью специальной автономной насосной станции. Насосная станция ассоциируется с некоторым массивным сооружением или даже предприятием. Однако, это далеко не так.

Так называемая помпа - это насос, который выкачивает воду из арычной системы с помощью пожарного шланга и перенаправляет ее на труднодоступные участки зеленых зон. Длина шланга напрямую зависит от мощности насоса.

Таким образом, зеленхозовцы сегодня поливали проспект Манаса, Жибек-Жолу, а также Дубовый Парк , парки "Ынтымак", "Ата-Тюрк", "Ореховая роща", "Победы" и другие.

Арычным поливом с раннего утра поливались пересечение улиц Калык-Акиева и Московская, улица Гоголя, проспект Жибек-Жолу, улица Фрунзе, улица Тыныстанова и проспект Чуй, а также скверы имени М.Горького и "Театральный".


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URL: https://www.vb.kg/421574
Теги:
мэрия, озеленение, парк, Бишкек, Бишкекзеленхоз, полив
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