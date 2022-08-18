Погода
$ 82.11 - 83.11
€ 84.55 - 85.55

Китайские врачи проведут в КР 550 бесплатных офтальмологических операций

449  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В октябре 2022 года в Кыргызстан приедут ведущие китайские врачи-офтальмологи. Они готовы провести 550 операций по удалению катаракты нуждающимся гражданам Кыргызстана на безвозмездной основе в рамках проекта "Экспресс здоровье". Об этом стало известно в ходе встречи председателя кабинета министров Кыргызской Республики Акылбека Жапарова и Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской Народной Республики в Кыргызской Республике Ду Дэвэнь.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества с особым упором на торгово-экономическую и транспортно-логистическую сферы.

Посол передала послание Премьера Государственного совета КНР Ли Кэцяна относительно вопроса строительства железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан".

Отмечено, что железная дорога "Китай-Кыргызстан-Узбекистан" является важным региональным проектом, который имеет стратегическое значение для продвижения экономического развития и повышения благосостояния народов трех стран.

Китайская сторона с удовлетворением подчеркнула, что благодаря совместным усилиям трех сторон, успешно началась разработка технико-экономического обоснования проекта строительства железной дороги и выразила готовность сотрудничать с кыргызской и узбекской сторонами для дальнейшего его продвижения.

Акылбек Жапаров подчеркнул приоритетное значение реализации проекта строительства железнодорожной магистрали для Кыргызской Республики.

"Происходит существенный сдвиг в реализации проекта строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Надеемся, что вскоре начнется активная фаза проекта", - отметил Акылбек Жапаров.

В ходе встречи Посол Ду Дэвэнь информировала, что китайской стороной принято решение о продлении рабочего времени контрольно-пропускных пунктов на кыргызско-китайской государственной границе на 2 часа в период с августа по 31 октября 2022 года.

Кроме того, китайская сторона выразила готовность увеличить число авиарейсов между двумя странами (в настоящее время осуществляется один рейс в две недели). Планируется увеличить частоту авиарейсов между Кыргызстаном и Китаем до 3 раз в неделю.

Посол также отметила, что в октябре текущего года намечается приезд в Кыргызстан ведущих китайских врачей-офтальмологов, которые готовы провести 550 операций по удалению катаракты нуждающимся гражданам Кыргызстана на безвозмездной основе в рамках проекта "Экспресс здоровье".

Кыргызская сторона подчеркнула важное значение Китая как главного торгово-экономического партнера и отметила готовность к дальнейшей плодотворной работе по всем приоритетным направлениям сотрудничества.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/421575
Теги:
Акылбек Жапаров, Китай, строительство, Кыргызстан, медицина, новый авиарейс
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  