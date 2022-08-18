Китайские врачи проведут в КР 550 бесплатных офтальмологических операций

В октябре 2022 года в Кыргызстан приедут ведущие китайские врачи-офтальмологи. Они готовы провести 550 операций по удалению катаракты нуждающимся гражданам Кыргызстана на безвозмездной основе в рамках проекта "Экспресс здоровье". Об этом стало известно в ходе встречи председателя кабинета министров Кыргызской Республики Акылбека Жапарова и Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской Народной Республики в Кыргызской Республике Ду Дэвэнь.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества с особым упором на торгово-экономическую и транспортно-логистическую сферы.

Посол передала послание Премьера Государственного совета КНР Ли Кэцяна относительно вопроса строительства железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан".

Отмечено, что железная дорога "Китай-Кыргызстан-Узбекистан" является важным региональным проектом, который имеет стратегическое значение для продвижения экономического развития и повышения благосостояния народов трех стран.

Китайская сторона с удовлетворением подчеркнула, что благодаря совместным усилиям трех сторон, успешно началась разработка технико-экономического обоснования проекта строительства железной дороги и выразила готовность сотрудничать с кыргызской и узбекской сторонами для дальнейшего его продвижения.

Акылбек Жапаров подчеркнул приоритетное значение реализации проекта строительства железнодорожной магистрали для Кыргызской Республики.

"Происходит существенный сдвиг в реализации проекта строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Надеемся, что вскоре начнется активная фаза проекта", - отметил Акылбек Жапаров.

В ходе встречи Посол Ду Дэвэнь информировала, что китайской стороной принято решение о продлении рабочего времени контрольно-пропускных пунктов на кыргызско-китайской государственной границе на 2 часа в период с августа по 31 октября 2022 года.

Кроме того, китайская сторона выразила готовность увеличить число авиарейсов между двумя странами (в настоящее время осуществляется один рейс в две недели). Планируется увеличить частоту авиарейсов между Кыргызстаном и Китаем до 3 раз в неделю.

Посол также отметила, что в октябре текущего года намечается приезд в Кыргызстан ведущих китайских врачей-офтальмологов, которые готовы провести 550 операций по удалению катаракты нуждающимся гражданам Кыргызстана на безвозмездной основе в рамках проекта "Экспресс здоровье".

Кыргызская сторона подчеркнула важное значение Китая как главного торгово-экономического партнера и отметила готовность к дальнейшей плодотворной работе по всем приоритетным направлениям сотрудничества.