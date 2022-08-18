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Идрис Кадыркулов вручил верительные грамоты Владимиру Зеленскому

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Посол Кыргызстана в Украине Идрис Кадыркулов официально приступил к своей дипломатической миссии. Сообщение об этом опубликовано в телеграм-канале президента Украины Владимира Зеленского.

Глава диппредставительства вручил верительные грамоты Владимиру Зеленскому. "Мы ценим, что в это непростое время посольства стратегических партнеров и дружественных стран продолжают работать в полную силу. Это имеет большое значение для наших двусторонних отношений и поддержки нашего государства", - сказал Зеленский.

В конце января 2022 года президент назначил экс-председателя ГКНБ Идриса Кадыркулова послом Кыргызстана в Украине, несмотря на то, что парламентский комитет по международным делам, обороне, безопасности и миграции не одобрил его кандидатуру. В частности, депутаты напомнили ему о скандале с паспортами, в результате которого он покинул должность главы ГКНБ.


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URL: https://www.vb.kg/421576
Теги:
Украина, Кыргызстан, Идрис Кадыркулов, посол
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