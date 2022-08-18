В Москве задержали дворника-уроженца КР. Его подозревают в педофилии

Как сообщает издание "Московский комсомолец", в полицию поступило четыре заявления от местных жителей. Все москвичи жаловались на некоего мужчину, который около 17.30 домогался их детей на площадке на улице Флотская. Пострадавшим девочкам от 7 до 10 лет.

Школьницы рассказали родителям, что этого мужчину уже давно боятся все дети, так как он ведет себя неадекватно. По горячим следам в этот же день сыщики задержали подозреваемого – местного дворника, 27-летнего уроженца Кыргызстана. Мужчина живет в общежитии. Территория, где он приставал к детям, закреплена за другим работником. Возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера". А родители теперь планируют обращаться за помощью к психологам, чтобы дети поскорее забыли неприятную историю.